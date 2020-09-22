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https://ria.ru/20200922/chekhiya-1577448280.html
В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика
С июля 2021 года из чешских магазинов начнут пропадать одноразовые изделия из пластика. Под запрет попадут ватные палочки, одноразовая посуда, трубочки для... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T00:16
2020-09-22T00:16
туризм
туризм
новости - туризм
чехия
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>С июля 2021 года из чешских магазинов начнут пропадать одноразовые изделия из пластика. Под запрет попадут ватные палочки, одноразовая посуда, трубочки для коктейлей и пластиковые стаканы, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-2021-godu-v-chehii-zapretyat-prodazhu-nekotoryh-odnorazovyh-izdelij-iz-plastika" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".В следующем году из продажи исчезнут и одноразовые изделия из биоразлагаемых видов пластика, которые наносят экологии не меньше вреда.Магазины смогут распродать оставшиеся запасы этих товаров, но новых поставок уже не будет.Кроме того, с июля 2024 года бутылки, продаваемые в Чехии, должны будут минимум на четверть состоять из вторичного пластика, а к 2030 году — уже на треть.Производители таких товаров будут обязаны указывать на этикетке инструкцию по переработке. Также у них будет обязательство убирать мусор, в который превращается их продукция после использования (или возмещать затраты по его уборке).
https://ria.ru/20200723/1574816538.html
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туризм, новости - туризм, чехия

В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика

00:16 22.09.2020
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© Depositphotos / Popkova OlgaОдноразовая пластиковая посуда
Одноразовая пластиковая посуда - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Depositphotos / Popkova Olga
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. С июля 2021 года из чешских магазинов начнут пропадать одноразовые изделия из пластика. Под запрет попадут ватные палочки, одноразовая посуда, трубочки для коктейлей и пластиковые стаканы, сообщает "ЕвроПульс".
В следующем году из продажи исчезнут и одноразовые изделия из биоразлагаемых видов пластика, которые наносят экологии не меньше вреда.
Магазины смогут распродать оставшиеся запасы этих товаров, но новых поставок уже не будет.
Кроме того, с июля 2024 года бутылки, продаваемые в Чехии, должны будут минимум на четверть состоять из вторичного пластика, а к 2030 году — уже на треть.
Производители таких товаров будут обязаны указывать на этикетке инструкцию по переработке. Также у них будет обязательство убирать мусор, в который превращается их продукция после использования (или возмещать затраты по его уборке).
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23 июля, 20:12Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЧехия
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