https://ria.ru/20200922/chekhiya-1577448280.html

В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика

С июля 2021 года из чешских магазинов начнут пропадать одноразовые изделия из пластика. Под запрет попадут ватные палочки, одноразовая посуда, трубочки для... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T00:16

2020-09-22T00:16

2020-09-22T00:16

туризм

туризм

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чехия

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. </strong>С июля 2021 года из чешских магазинов начнут пропадать одноразовые изделия из пластика. Под запрет попадут ватные палочки, одноразовая посуда, трубочки для коктейлей и пластиковые стаканы, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-2021-godu-v-chehii-zapretyat-prodazhu-nekotoryh-odnorazovyh-izdelij-iz-plastika" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".В следующем году из продажи исчезнут и одноразовые изделия из биоразлагаемых видов пластика, которые наносят экологии не меньше вреда.Магазины смогут распродать оставшиеся запасы этих товаров, но новых поставок уже не будет.Кроме того, с июля 2024 года бутылки, продаваемые в Чехии, должны будут минимум на четверть состоять из вторичного пластика, а к 2030 году — уже на треть.Производители таких товаров будут обязаны указывать на этикетке инструкцию по переработке. Также у них будет обязательство убирать мусор, в который превращается их продукция после использования (или возмещать затраты по его уборке).

https://ria.ru/20200723/1574816538.html

чехия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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