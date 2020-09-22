https://ria.ru/20200922/brexit-1577592585.html

Кремль не будет вмешиваться в действия Британии по Brexit

Кремль не собирается вмешиваться во внутренние дела и действия "режима" Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:33

2020-09-22T12:33

2020-09-22T13:14

россия

выход британии из евросоюза

дмитрий песков

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564135207_0:123:2937:1775_1400x0_80_0_0_37e0fe248a822d3cbbb9a78137e6ad46.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Кремль не собирается вмешиваться во внутренние дела и действия "режима" Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента британского СМИ о том, может ли голосование британского парламента за законопроект, дающий возможность отказаться от некоторых частей соглашения о Brexit, подать дурной сигнал "режимам" России и Китая о возможности нарушать международное право."Вы знаете, мы не собираемся вмешиваться о внутренние дела и в действия режима Великобритании", - сказал Песков журналистам.Правительство Великобритании в сентябре представило законопроект, который, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и - в отдельных моментах - международному праву. Евросоюз призвал страну отказаться от этих норм до конца сентября.Задача законопроекта - обеспечить для Северной Ирландии беспрепятственный доступ к рынкам остальной территории страны. В документе прописаны правила торговли между частями Соединенного Королевства на тот случай, если с ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле. Соглашение об условиях выхода Британии из ЕС предусматривало, что Северная Ирландия остается таможенной зоной Великобритании, однако, начиная с 2021 года, к товарам, пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в Ирландию или в другие страны ЕС, будут применяться тарифы.Для страховки от "способных повредить" тарифов и был разработан уже ставший скандальным законопроект. В нем, в частности, правительство наделяет себя правом самостоятельно устанавливать правила, связанные с передвижением товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также правила предоставления госпомощи бизнесу без оглядки на европейское законодательство. Этот пункт больше всего не понравился европейским партнерам Великобритании, а также некоторым однопартийцам самого премьера Бориса Джонсона, в частности, его предшественнице на посту премьера Терезе Мэй: по ее мнению, Великобритания, нарушая международное законодательство, не может восприниматься в мире как заслуживающий доверия игрок.Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года, после чего ни одна из сторон не могут в одностороннем порядке изменять или уточнять договоренность.

https://ria.ru/20200910/brexit-1577055352.html

3

россия

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выход британии из евросоюза, дмитрий песков, великобритания, в мире