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https://ria.ru/20200922/brexit-1577592585.html
Кремль не будет вмешиваться в действия Британии по Brexit
Кремль не собирается вмешиваться во внутренние дела и действия "режима" Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:33
2020-09-22T13:14
россия
выход британии из евросоюза
дмитрий песков
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Кремль не собирается вмешиваться во внутренние дела и действия "режима" Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента британского СМИ о том, может ли голосование британского парламента за законопроект, дающий возможность отказаться от некоторых частей соглашения о Brexit, подать дурной сигнал "режимам" России и Китая о возможности нарушать международное право."Вы знаете, мы не собираемся вмешиваться о внутренние дела и в действия режима Великобритании", - сказал Песков журналистам.Правительство Великобритании в сентябре представило законопроект, который, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и - в отдельных моментах - международному праву. Евросоюз призвал страну отказаться от этих норм до конца сентября.Задача законопроекта - обеспечить для Северной Ирландии беспрепятственный доступ к рынкам остальной территории страны. В документе прописаны правила торговли между частями Соединенного Королевства на тот случай, если с ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле. Соглашение об условиях выхода Британии из ЕС предусматривало, что Северная Ирландия остается таможенной зоной Великобритании, однако, начиная с 2021 года, к товарам, пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в Ирландию или в другие страны ЕС, будут применяться тарифы.Для страховки от "способных повредить" тарифов и был разработан уже ставший скандальным законопроект. В нем, в частности, правительство наделяет себя правом самостоятельно устанавливать правила, связанные с передвижением товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также правила предоставления госпомощи бизнесу без оглядки на европейское законодательство. Этот пункт больше всего не понравился европейским партнерам Великобритании, а также некоторым однопартийцам самого премьера Бориса Джонсона, в частности, его предшественнице на посту премьера Терезе Мэй: по ее мнению, Великобритания, нарушая международное законодательство, не может восприниматься в мире как заслуживающий доверия игрок.Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года, после чего ни одна из сторон не могут в одностороннем порядке изменять или уточнять договоренность.
https://ria.ru/20200910/brexit-1577055352.html
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россия
великобритания
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россия, выход британии из евросоюза, дмитрий песков, великобритания, в мире

Кремль не будет вмешиваться в действия Британии по Brexit

12:33 22.09.2020 (обновлено: 13:14 22.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Европарламента снимают флаг Великобритании у здания Европарламента в Брюсселе
Сотрудники Европарламента снимают флаг Великобритании у здания Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Кремль не собирается вмешиваться во внутренние дела и действия "режима" Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента британского СМИ о том, может ли голосование британского парламента за законопроект, дающий возможность отказаться от некоторых частей соглашения о Brexit, подать дурной сигнал "режимам" России и Китая о возможности нарушать международное право.
"Вы знаете, мы не собираемся вмешиваться о внутренние дела и в действия режима Великобритании", - сказал Песков журналистам.
Правительство Великобритании в сентябре представило законопроект, который, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и - в отдельных моментах - международному праву. Евросоюз призвал страну отказаться от этих норм до конца сентября.
Задача законопроекта - обеспечить для Северной Ирландии беспрепятственный доступ к рынкам остальной территории страны. В документе прописаны правила торговли между частями Соединенного Королевства на тот случай, если с ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле. Соглашение об условиях выхода Британии из ЕС предусматривало, что Северная Ирландия остается таможенной зоной Великобритании, однако, начиная с 2021 года, к товарам, пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в Ирландию или в другие страны ЕС, будут применяться тарифы.
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:45
ЕК предостерегла Британию от нарушения соглашения по Brexit
Для страховки от "способных повредить" тарифов и был разработан уже ставший скандальным законопроект. В нем, в частности, правительство наделяет себя правом самостоятельно устанавливать правила, связанные с передвижением товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также правила предоставления госпомощи бизнесу без оглядки на европейское законодательство. Этот пункт больше всего не понравился европейским партнерам Великобритании, а также некоторым однопартийцам самого премьера Бориса Джонсона, в частности, его предшественнице на посту премьера Терезе Мэй: по ее мнению, Великобритания, нарушая международное законодательство, не может восприниматься в мире как заслуживающий доверия игрок.
Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года, после чего ни одна из сторон не могут в одностороннем порядке изменять или уточнять договоренность.
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РоссияВыход Британии из ЕвросоюзаДмитрий ПесковВеликобританияВ мире
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