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Продюсер рассказала о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов, который скончался 19 сентября, почувствовал себя плохо еще до репетиции передачи, но сам отказался от... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T03:42
2020-09-22T06:15
умер михаил борисов
михаил борисов
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Ведущий программы "Русское лото" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Борисов</a>, который скончался 19 сентября, почувствовал себя плохо еще до репетиции передачи, но сам отказался от госпитализации, когда приехала первая скорая, сообщила РИА Новости Светлана Трубникова, генеральный продюсер компании "Ценарий", производящей программу.Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. Перед этим он попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок. Некоторые Telegram-каналы позже написали со ссылкой на сестру Борисова, что ее брата якобы заставляли работать все последние дни.Сестра артиста Нина Борисова заявила РИА Новости, что тот никогда на самочувствие не жаловался. "Он никогда мне не звонил и не говорил, что он плохо себя чувствует. Хотя я спрашивала: "Миша, как ты?" - "Все в порядке"... Он боялся за мое давление и беспокоился о моем здоровье", - отметила она.Собеседница агентства назвала своего брата трудоголиком. "Мне очень больно, что оказались какие-то ложные заявления некоторых СМИ. Потому что я лично ничего не говорила. Я сама узнала о том, что с ним такое случилось, буквально ночью.... Ни я, ни мои родственники не могли такого заявить о том, что пишут СМИ. К нему на работе всегда очень внимательно и чутко относились", - добавила она.
https://ria.ru/20200921/borisov-1577527529.html
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россия
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умер михаил борисов, михаил борисов, россия, общество

Продюсер рассказала о последних часах жизни ведущего "Русского лото"

03:42 22.09.2020 (обновлено: 06:15 22.09.2020)
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© Фото : Официальный сайт Михаила БорисоваВедущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Официальный сайт Михаила Борисова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов, который скончался 19 сентября, почувствовал себя плохо еще до репетиции передачи, но сам отказался от госпитализации, когда приехала первая скорая, сообщила РИА Новости Светлана Трубникова, генеральный продюсер компании "Ценарий", производящей программу.
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. Перед этим он попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок. Некоторые Telegram-каналы позже написали со ссылкой на сестру Борисова, что ее брата якобы заставляли работать все последние дни.

"В субботу, 19 сентября, Михаил Борисович за рулем своей машины приехал на съемку передачи, прилетев днем ранее из командировки в Казань, где читал лекции студентам. Однако еще до начала репетиции Михаил Борисович почувствовал себя плохо, но отказался от госпитализации, когда приехала первая скорая. Но продюсерская команда все-таки настояла на необходимости консультации врача и вызвала вторую скорую, которая его и госпитализировала", - рассказала Трубникова.

Сестра артиста Нина Борисова заявила РИА Новости, что тот никогда на самочувствие не жаловался. "Он никогда мне не звонил и не говорил, что он плохо себя чувствует. Хотя я спрашивала: "Миша, как ты?" - "Все в порядке"... Он боялся за мое давление и беспокоился о моем здоровье", - отметила она.
Собеседница агентства назвала своего брата трудоголиком. "Мне очень больно, что оказались какие-то ложные заявления некоторых СМИ. Потому что я лично ничего не говорила. Я сама узнала о том, что с ним такое случилось, буквально ночью.... Ни я, ни мои родственники не могли такого заявить о том, что пишут СМИ. К нему на работе всегда очень внимательно и чутко относились", - добавила она.
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Умер Михаил БорисовМихаил БорисовРоссияОбщество
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