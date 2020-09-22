https://ria.ru/20200922/bonya-1577610636.html

"Оторвала кожу": Виктория Боня пострадала из-за неудачной процедуры

Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала в Instagram, что пострадала во время неудачной бьюти-процедуры по борьбе с морщинами. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:56

2020-09-22T16:56

2020-09-22T16:56

виктория боня

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая и модель <a href="http://ria.ru/person_viktoriya-bonya/" target="_blank" data-auto="true">Виктория Боня</a> рассказала в <a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/?hl=ru">Instagram</a>, что пострадала во время неудачной бьюти-процедуры по борьбе с морщинами. Звезда опубликовала серию Stories, в которых сообщила, что прошла обучающий курс популярной процедуры тейпирования (наложение на кожу эластичных лент) и продемонстрировала ее у себя на лице. Позже она отметила, что не учла один важный момент и в результате повредила кожу. "Сделала тейпирование и сняла его вместе с кожей! Вырвала кожу до мяса, потому что у меня был пилинг. Кожа тонкая, и сейчас нельзя было делать тейпирование. Но зато я научилась", — заявила она. Она также сняла себя крупным планом и показала следы неудачной процедуры. "Я просто оторвала себе куски кожи, посмотрите, когда снимала тейпы. Я не ожидала, что так будет", — добавила она. Она подчеркнула, что не пользуется ботоксом и уколами красоты, а предпочитает естественные методы омоложения.

https://rsport.ria.ru/20191123/1561503080.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория боня, шоу-бизнес