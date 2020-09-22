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"Оторвала кожу": Виктория Боня пострадала из-за неудачной процедуры
Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала в Instagram, что пострадала во время неудачной бьюти-процедуры по борьбе с морщинами. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:56
2020-09-22T16:56
виктория боня
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая и модель <a href="http://ria.ru/person_viktoriya-bonya/" target="_blank" data-auto="true">Виктория Боня</a> рассказала в <a href="https://www.instagram.com/victoriabonya/?hl=ru">Instagram</a>, что пострадала во время неудачной бьюти-процедуры по борьбе с морщинами. Звезда опубликовала серию Stories, в которых сообщила, что прошла обучающий курс популярной процедуры тейпирования (наложение на кожу эластичных лент) и продемонстрировала ее у себя на лице. Позже она отметила, что не учла один важный момент и в результате повредила кожу. "Сделала тейпирование и сняла его вместе с кожей! Вырвала кожу до мяса, потому что у меня был пилинг. Кожа тонкая, и сейчас нельзя было делать тейпирование. Но зато я научилась", — заявила она. Она также сняла себя крупным планом и показала следы неудачной процедуры. "Я просто оторвала себе куски кожи, посмотрите, когда снимала тейпы. Я не ожидала, что так будет", — добавила она. Она подчеркнула, что не пользуется ботоксом и уколами красоты, а предпочитает естественные методы омоложения.
https://rsport.ria.ru/20191123/1561503080.html
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виктория боня, шоу-бизнес

"Оторвала кожу": Виктория Боня пострадала из-за неудачной процедуры

16:56 22.09.2020
261
© Фото : @victoriabonya/InstagramВиктория Боня
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : @victoriabonya/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала в Instagram, что пострадала во время неудачной бьюти-процедуры по борьбе с морщинами.
Звезда опубликовала серию Stories, в которых сообщила, что прошла обучающий курс популярной процедуры тейпирования (наложение на кожу эластичных лент) и продемонстрировала ее у себя на лице. Позже она отметила, что не учла один важный момент и в результате повредила кожу.
"Сделала тейпирование и сняла его вместе с кожей! Вырвала кожу до мяса, потому что у меня был пилинг. Кожа тонкая, и сейчас нельзя было делать тейпирование. Но зато я научилась", — заявила она.
Она также сняла себя крупным планом и показала следы неудачной процедуры. "Я просто оторвала себе куски кожи, посмотрите, когда снимала тейпы. Я не ожидала, что так будет", — добавила она.
Фигуристка Алина Загитова (Россия) - РИА Новости, 1920, 23.11.2019
23 ноября 2019, 12:51Гран-при по фигурному катанию
Загитова о тейпах на спине: нет ничего серьезного
Она подчеркнула, что не пользуется ботоксом и уколами красоты, а предпочитает естественные методы омоложения.
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Виктория БоняШоу-бизнес
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