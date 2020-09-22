https://ria.ru/20200922/bayden-1577618504.html

Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали Байдена

Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали Джо Байдена на президентских выборах, сообщила пресс-служба кандидата демократов. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:16

2020-09-22T18:16

2020-09-22T18:16

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на президентских выборах, сообщила пресс-служба кандидата демократов.В открытом письме ученые заявили, что поддерживают экономические принципы и политику Байдена и считают, что его повестка дня в области экономики пойдет на пользу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a>. Кроме того, они поддержали "основанные на науке решения" в области борьбы с коронавирусом, за которые выступает Байден."Проще говоря, в результате политики Байдена экономический рост (станет) более быстрым, активным и распределенным (между разными слоями населения)", - уточнили ученые.Письмо подписали нобелевские лауреаты Джордж Акерлоф, Питер Даймонд, Оливер Харт, Эрик Маскин, Дэниел Макфадден, Роджер Майерсон, Уильям Нордхаус, Эдмунд Фелпс, Пол Ромер, Роберт Солоу, Майкл Спенс, Ричард Талер и Джозеф Стиглиц.

https://ria.ru/20200916/finansy-1577283469.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире