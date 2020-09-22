Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали Байдена
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© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали Джо Байдена на президентских выборах, сообщила пресс-служба кандидата демократов.
В открытом письме ученые заявили, что поддерживают экономические принципы и политику Байдена и считают, что его повестка дня в области экономики пойдет на пользу Америке. Кроме того, они поддержали "основанные на науке решения" в области борьбы с коронавирусом, за которые выступает Байден.
"У каждого из нас разные взгляды на детали различных аспектов экономической политики, но мы считаем, что общая повестка дня Байдена в области экономики улучшит здравоохранение, инвестиционный климат, стабильность, прочность, занятость и принципы честности в области экономики и что эта повестка дня намного превосходит контрпродуктивную экономическую политику Дональда Трампа", - говорится в заявлении ученых.
"Проще говоря, в результате политики Байдена экономический рост (станет) более быстрым, активным и распределенным (между разными слоями населения)", - уточнили ученые.
Письмо подписали нобелевские лауреаты Джордж Акерлоф, Питер Даймонд, Оливер Харт, Эрик Маскин, Дэниел Макфадден, Роджер Майерсон, Уильям Нордхаус, Эдмунд Фелпс, Пол Ромер, Роберт Солоу, Майкл Спенс, Ричард Талер и Джозеф Стиглиц.
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