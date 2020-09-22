Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200922/bayden-1577618504.html
Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали Байдена
Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали Джо Байдена на президентских выборах, сообщила пресс-служба кандидата демократов. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:16
2020-09-22T18:16
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577231576_0:103:3045:1816_1400x0_80_0_0_a52927866bb26d471cbd8746d5557926.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости.</strong> Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на президентских выборах, сообщила пресс-служба кандидата демократов.В открытом письме ученые заявили, что поддерживают экономические принципы и политику Байдена и считают, что его повестка дня в области экономики пойдет на пользу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a>. Кроме того, они поддержали "основанные на науке решения" в области борьбы с коронавирусом, за которые выступает Байден."Проще говоря, в результате политики Байдена экономический рост (станет) более быстрым, активным и распределенным (между разными слоями населения)", - уточнили ученые.Письмо подписали нобелевские лауреаты Джордж Акерлоф, Питер Даймонд, Оливер Харт, Эрик Маскин, Дэниел Макфадден, Роджер Майерсон, Уильям Нордхаус, Эдмунд Фелпс, Пол Ромер, Роберт Солоу, Майкл Спенс, Ричард Талер и Джозеф Стиглиц.
https://ria.ru/20200916/finansy-1577283469.html
10
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577231576_23:147:2445:1963_1400x0_80_0_0_3f1c9d7e0d5a682ef34feabf2c5038ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали Байдена

18:16 22.09.2020
1287
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Тринадцать лауреатов Нобелевской премии по экономике поддержали Джо Байдена на президентских выборах, сообщила пресс-служба кандидата демократов.
В открытом письме ученые заявили, что поддерживают экономические принципы и политику Байдена и считают, что его повестка дня в области экономики пойдет на пользу Америке. Кроме того, они поддержали "основанные на науке решения" в области борьбы с коронавирусом, за которые выступает Байден.
"У каждого из нас разные взгляды на детали различных аспектов экономической политики, но мы считаем, что общая повестка дня Байдена в области экономики улучшит здравоохранение, инвестиционный климат, стабильность, прочность, занятость и принципы честности в области экономики и что эта повестка дня намного превосходит контрпродуктивную экономическую политику Дональда Трампа", - говорится в заявлении ученых.
"Проще говоря, в результате политики Байдена экономический рост (станет) более быстрым, активным и распределенным (между разными слоями населения)", - уточнили ученые.
Письмо подписали нобелевские лауреаты Джордж Акерлоф, Питер Даймонд, Оливер Харт, Эрик Маскин, Дэниел Макфадден, Роджер Майерсон, Уильям Нордхаус, Эдмунд Фелпс, Пол Ромер, Роберт Солоу, Майкл Спенс, Ричард Талер и Джозеф Стиглиц.
Экс-председатель ФРС США Алан Гринспен - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Патриарх финансов США: "У нас большая проблема"
34130222
Обсудить10
Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Глава Евросовета перенес саммит ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за запоздалую реакцию на пандемию
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
Эксперт рассказал, кому адресовано выступление Трампа на Генассамблее ООН
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
Китай выделит ООН 50 миллионов долларов на борьбу с COVID-19
Вид на Пекин
Китай отверг обвинения США в распространении коронавируса
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК
Разработчик "Арепливира" рассказал, когда начнется экспорт препарата
Богдана Осипова с детьми
Осужденная в США Осипова попросила освободить ее до повторного приговора
Сотрудник ФСБ России
В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева
Депутат Госдумы оценила идею введения смертной казни за убийство детей
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Президент Сербии назвал причину подписания соглашения по Косово в США
Полиция
В Краснодарском крае предотвратили убийство лидера религиозной общины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган призвал сделать вакцины от коронавируса общедоступными
Наручники
В Петербурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве матери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния