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https://ria.ru/20200922/bayden-1577607713.html
Экс-генпрокурор Украины попросил допросить Байдена по делу об увольнении
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал ходатайство в украинские правоохранительные органы с просьбой обратиться в США и добиться допроса бывшего РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:58
2020-09-22T15:58
виктор шокин
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 22 сен – РИА Новости.</strong> Бывший генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Шокин</a> подал ходатайство в украинские правоохранительные органы с просьбой обратиться в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и добиться допроса бывшего вице-президента США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> по делу о его увольнении с поста генпрокурора.Ранее внефракционный депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Деркач</a> обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a> выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсения Яценюка</a> и утверждения Радой правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Grojjsman/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Гройсмана</a>. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы."Я подал ходатайство, чтобы допросили Байдена и других лиц. К сожалению, СМИ говорят, что я вмешиваюсь в выборы президента США, но это не так. Еще с декабря 2016 года, когда Байден еще не был кандидатом в президенты, я подавал заявления о том, что Байден давил на президента Порошенко. Таким образом, я не имею желания вмешиваться в выборы президента США… Правоохранительные органы должны обратиться в США и должны его допросить", - сказал Шокин в комментарии агентству "Украинские новости".Также Шокин требует допросить в рамках этого дела бывшего государственного секретаря США <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Kerri/" target="_blank" data-auto="true">Джона Керри</a> и Порошенко.В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>. При этом СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантера</a>. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
https://ria.ru/20200920/pushkov-1577497885.html
https://ria.ru/20200915/tramp-1577276831.html
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виктор шокин, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Экс-генпрокурор Украины попросил допросить Байдена по делу об увольнении

15:58 22.09.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал ходатайство в украинские правоохранительные органы с просьбой обратиться в США и добиться допроса бывшего вице-президента США Джо Байдена по делу о его увольнении с поста генпрокурора.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
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"Я подал ходатайство, чтобы допросили Байдена и других лиц. К сожалению, СМИ говорят, что я вмешиваюсь в выборы президента США, но это не так. Еще с декабря 2016 года, когда Байден еще не был кандидатом в президенты, я подавал заявления о том, что Байден давил на президента Порошенко. Таким образом, я не имею желания вмешиваться в выборы президента США… Правоохранительные органы должны обратиться в США и должны его допросить", - сказал Шокин в комментарии агентству "Украинские новости".
Также Шокин требует допросить в рамках этого дела бывшего государственного секретаря США Джона Керри и Порошенко.
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В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
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Виктор ШокинПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
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