https://ria.ru/20200922/barbi-1577612911.html

Британка потратила восемь тысяч фунтов, чтобы быть похожей на Барби

Британка Джейд Лайн, вдохновившаяся куклой Барби, потратила более 8000 фунтов стерлингов на пластические операции и косметические процедуры по изменению... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:14

2020-09-22T17:14

2020-09-22T17:14

шоу-бизнес

барби

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Британка Джейд Лайн, вдохновившаяся <a href="https://ria.ru/keyword_Barbi" target="_blank">куклой Барби</a>, потратила более 8000 фунтов стерлингов на пластические операции и косметические процедуры по изменению внешности, передает <a href="https://www.dailystar.co.uk/real-life/fresh-faced-teen-spends-8k-22716290?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=star_main&fbclid=IwAR3E_TZQqROkeicqYefpDKwmC7tgBC2VHwBLby0n-F4pPDFwXOCmQ_8CjCM&from=article_link">The Daily Star</a>.По признанию девушки, на трансформацию ее вдохновила любимая кукла. "Барби — мой большой кумир! Я думаю, она выглядит потрясающе и идеально! Хотя теперь я ухожу от этого и воплощаю разные образы, а не только ее!", — рассказала она. Лайн добавила, что планирует увеличить губы, потому что они "выглядят слишком маленькими" и рассказала, что наносит много искусственного загара. Им она пользуется каждую неделю, чтобы цвет кожи становился темнее. Девушка отметила, что часто сталкивается с негативными комментариями по поводу своей внешности. "Я получаю миллионы комментариев о моем внешнем виде, некоторые из них хорошие, а некоторые — плохие. Мне говорили, что я выгляжу на 50 лет, как клоун, что я отвратительная", — поделилась она и заметила, что негативные отклики ее не беспокоят и не портят ей настроение.

https://ria.ru/20200609/1572709563.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, барби