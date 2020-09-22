Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона
07:01 22.09.2020 (обновлено: 12:42 22.09.2020)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), используя существующий в ней механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
О запуске услуги для своих клиентов-юрлиц объявил банк "Русский стандарт", аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, банка "Дом.РФ" и "Весты" (группа Московского кредитного банка).
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Аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. Представитель Центробанка рассказал РБК, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП подобного сервиса. При этом у данного предложения есть как сторонники, так и противники. В ЦБ подчеркнули, что в этом вопросе важна не столько технологическая реализация, сколько проработка всех сопутствующих вопросов.
Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.
Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками — участниками СБП в июле. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах или дохода от инвестиций. Для b2c-перевода не нужны реквизиты, достаточно сообщить юридическому лицу номер мобильного телефона, к которому привязан счет в банке.
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