https://ria.ru/20200922/banki-1577579735.html

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), используя существующий в ней механизм переводов РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T07:01

2020-09-22T07:01

2020-09-22T12:42

россия

система быстрых платежей (сбп)

райффайзенбанк

русский стандарт (банк)

центральный банк рф (цб рф)

тинькофф. кредитные системы

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу заработной платы через <a href="https://ria.ru/product_sistema-bystrykh-platezhey/" target="_blank">Систему быстрых платежей</a> (СБП), используя существующий в ней механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на представителей кредитных организаций.О запуске услуги для своих клиентов-юрлиц объявил банк "Русский стандарт", аналогичные планы есть у <a href="http://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank/" target="_blank" data-auto="true">Райффайзенбанка</a>, Тинькофф-банка, банка "<a href="http://ria.ru/organization_domrf/" target="_blank" data-auto="true">Дом.РФ</a>" и "Весты" (группа Московского кредитного банка).Аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. Представитель Центробанка рассказал РБК, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП подобного сервиса. При этом у данного предложения есть как сторонники, так и противники. В <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> подчеркнули, что в этом вопросе важна не столько технологическая реализация, сколько проработка всех сопутствующих вопросов.Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками — участниками СБП в июле. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах или дохода от инвестиций. Для b2c-перевода не нужны реквизиты, достаточно сообщить юридическому лицу номер мобильного телефона, к которому привязан счет в банке.

https://ria.ru/20200904/platezhi-1576799388.html

https://ria.ru/20200905/karta-1576808636.html

Диоген Синопский Очень плохо, когда всё за нас решают банки. 105

Арсений Новиков Не однозначно.... 54

17

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, система быстрых платежей (сбп), райффайзенбанк, русский стандарт (банк), центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, экономика