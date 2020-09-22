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Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона
Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), используя существующий в ней механизм переводов РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T07:01
2020-09-22T12:42
россия
система быстрых платежей (сбп)
райффайзенбанк
русский стандарт (банк)
центральный банк рф (цб рф)
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу заработной платы через <a href="https://ria.ru/product_sistema-bystrykh-platezhey/" target="_blank">Систему быстрых платежей</a> (СБП), используя существующий в ней механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на представителей кредитных организаций.О запуске услуги для своих клиентов-юрлиц объявил банк "Русский стандарт", аналогичные планы есть у <a href="http://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank/" target="_blank" data-auto="true">Райффайзенбанка</a>, Тинькофф-банка, банка "<a href="http://ria.ru/organization_domrf/" target="_blank" data-auto="true">Дом.РФ</a>" и "Весты" (группа Московского кредитного банка).Аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. Представитель Центробанка рассказал РБК, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП подобного сервиса. При этом у данного предложения есть как сторонники, так и противники. В <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> подчеркнули, что в этом вопросе важна не столько технологическая реализация, сколько проработка всех сопутствующих вопросов.Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками — участниками СБП в июле. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах или дохода от инвестиций. Для b2c-перевода не нужны реквизиты, достаточно сообщить юридическому лицу номер мобильного телефона, к которому привязан счет в банке.
https://ria.ru/20200904/platezhi-1576799388.html
https://ria.ru/20200905/karta-1576808636.html
Очень плохо, когда всё за нас решают банки.
105
Не однозначно....
54
17
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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россия, система быстрых платежей (сбп), райффайзенбанк, русский стандарт (банк), центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, экономика

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

07:01 22.09.2020 (обновлено: 12:42 22.09.2020)
35422
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка снимает наличные в банкомате на улице Москвы
Девушка снимает наличные в банкомате на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ряд российских банков решили запустить услугу по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), используя существующий в ней механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
О запуске услуги для своих клиентов-юрлиц объявил банк "Русский стандарт", аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, банка "Дом.РФ" и "Весты" (группа Московского кредитного банка).
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 19:44
ПСБ внедрил сервис возврата денежных средств за покупку через СБП
Аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. Представитель Центробанка рассказал РБК, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП подобного сервиса. При этом у данного предложения есть как сторонники, так и противники. В ЦБ подчеркнули, что в этом вопросе важна не столько технологическая реализация, сколько проработка всех сопутствующих вопросов.
Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.
Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками — участниками СБП в июле. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах или дохода от инвестиций. Для b2c-перевода не нужны реквизиты, достаточно сообщить юридическому лицу номер мобильного телефона, к которому привязан счет в банке.
Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 07:10
Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой
42109129210
Обсудить17
РоссияСистема быстрых платежей (СБП)РайффайзенбанкРусский стандарт (банк)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Тинькофф. Кредитные СистемыЭкономика
Популярные комментарии
Очень плохо, когда всё за нас решают банки.
22 сентября, 08:07
Диоген СинопскийДиоген Синопский
9530205
Не однозначно....
22 сентября, 07:25
Арсений НовиковАрсений Новиков
4412016
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