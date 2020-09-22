https://ria.ru/20200922/avtomobili-1577578115.html

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T01:21

2020-09-22T01:21

2020-09-22T01:21

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "<a href="https://iz.ru/1063598/irina-tcyruleva/vyidem-v-nol-libo-v-nesushchestvennyi-minus" target="_blank">Известиям</a>" глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>.Он напомнил, что автопрому как одной из наиболее пострадавших отраслей в этом году дополнительно было выделено более 25 миллиардов рублей для стимулирования потребительского спроса, а с учетом целевых закупок субсидирование составило более 35 миллиардов рублей."Автопром — мощный индикатор и мультипликатор для других секторов промышленности и экономики. Все, что можно было сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства было сделано. И мы видим эффект — по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии", - также отметил министр.До этого в июне Мантуров говорил, что ожидает снижения производства и продаж автотехники в России по итогам года на 15-30%. При этом после восстановительного тренда в июле, в августе производство легковых машин рухнуло на 30% в годовом выражении. Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в августе, по данным АЕБ, снизились на 0,5% - до 137,5 тысячи штук.

https://ria.ru/20200920/invalidy-1577503491.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика