https://ria.ru/20200922/avtomobili-1577578115.html
Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T01:21
2020-09-22T01:21
2020-09-22T01:21
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "<a href="https://iz.ru/1063598/irina-tcyruleva/vyidem-v-nol-libo-v-nesushchestvennyi-minus" target="_blank">Известиям</a>" глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>.Он напомнил, что автопрому как одной из наиболее пострадавших отраслей в этом году дополнительно было выделено более 25 миллиардов рублей для стимулирования потребительского спроса, а с учетом целевых закупок субсидирование составило более 35 миллиардов рублей."Автопром — мощный индикатор и мультипликатор для других секторов промышленности и экономики. Все, что можно было сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства было сделано. И мы видим эффект — по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии", - также отметил министр.До этого в июне Мантуров говорил, что ожидает снижения производства и продаж автотехники в России по итогам года на 15-30%. При этом после восстановительного тренда в июле, в августе производство легковых машин рухнуло на 30% в годовом выражении. Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в августе, по данным АЕБ, снизились на 0,5% - до 137,5 тысячи штук.
https://ria.ru/20200920/invalidy-1577503491.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям
" глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров
.
"Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома. По рынку падение будет, думаю, около 25-30%, в производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок "КамАЗа", и "Группы ГАЗ", - пояснил министр.
Он напомнил, что автопрому как одной из наиболее пострадавших отраслей в этом году дополнительно было выделено более 25 миллиардов рублей для стимулирования потребительского спроса, а с учетом целевых закупок субсидирование составило более 35 миллиардов рублей.
"Автопром — мощный индикатор и мультипликатор для других секторов промышленности и экономики. Все, что можно было сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства было сделано. И мы видим эффект — по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии", - также отметил министр.
До этого в июне Мантуров говорил, что ожидает снижения производства и продаж автотехники в России по итогам года на 15-30%. При этом после восстановительного тренда в июле, в августе производство легковых машин рухнуло на 30% в годовом выражении. Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в августе, по данным АЕБ, снизились на 0,5% - до 137,5 тысячи штук.