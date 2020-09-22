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"Белавиа" возобновит рейсы в Россию с 30 сентября
Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Россию с 30 сентября, пока рейсы будут осуществляться раз в неделю в московский аэропорт "Домодедово",... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:15
2020-09-22T13:55
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
белавиа
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Россию с 30 сентября, пока рейсы будут осуществляться раз в неделю в московский аэропорт "Домодедово", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе национального перевозчика."Рейсы "<a href="http://ria.ru/organization__229/" target="_blank" data-auto="true">Белавиа</a>" из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> начнут осуществляться с 30 сентября, один раз в неделю по средам. С российской стороны нашей авиакомпанией получено разрешение на один этот рейс в "Домодедово", - рассказала представитель пресс-службы.Она также добавила, что в среду авиакомпания будет уведомлена обо всех ограничениях, которые наложены российской стороной в рамках полетов в условиях коронавируса COVID-19.Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Российский "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября. Между тем в понедельник в пресс-службе белорусской "Белавиа" РИА Новости сообщили, что компания пока не получила от авиационных властей РФ разрешение для возобновления своих рейсов в города России. Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву и другие города РФ предварительно планировалось запустить с 1 октября.В понедельник в посольстве Белоруссии в РФ сообщили, что белорусам, которые будут прибывать в Россию через воздушные пункты пропуска, в обязательном порядке необходим документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19, и самодекларация о состоянии здоровья.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, белавиа, белоруссия, в мире

"Белавиа" возобновит рейсы в Россию с 30 сентября

13:15 22.09.2020 (обновлено: 13:55 22.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Международного аэропорта "Жуковский" загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании "Белавиа"
Сотрудники Международного аэропорта Жуковский загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Россию с 30 сентября, пока рейсы будут осуществляться раз в неделю в московский аэропорт "Домодедово", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе национального перевозчика.
"Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву начнут осуществляться с 30 сентября, один раз в неделю по средам. С российской стороны нашей авиакомпанией получено разрешение на один этот рейс в "Домодедово", - рассказала представитель пресс-службы.
Она также добавила, что в среду авиакомпания будет уведомлена обо всех ограничениях, которые наложены российской стороной в рамках полетов в условиях коронавируса COVID-19.
Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Российский "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября. Между тем в понедельник в пресс-службе белорусской "Белавиа" РИА Новости сообщили, что компания пока не получила от авиационных властей РФ разрешение для возобновления своих рейсов в города России. Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву и другие города РФ предварительно планировалось запустить с 1 октября.
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В понедельник в посольстве Белоруссии в РФ сообщили, что белорусам, которые будут прибывать в Россию через воздушные пункты пропуска, в обязательном порядке необходим документ, подтверждающий отрицательный тест на коронавирус COVID-19, и самодекларация о состоянии здоровья.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссияБелавиаБелоруссияВ мире
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