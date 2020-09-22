https://ria.ru/20200922/avgust-1577629572.html

В Москве установится августовская погода

Ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о наступившей второй волне бабьего лета в столице и пообещал сохранение теплой погоды РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T23:18

2020-09-22T23:18

2020-09-23T00:03

михаил леус

погода

центр "фобос"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a> рассказал о наступившей второй волне бабьего лета в столице и пообещал сохранение теплой погоды на этой неделе."Сегодня первый по-августовски теплый день. Температура около +20...+21 в дневные часы в центре города", — заявил синоптик в эфире радиостанции <a href="https://radiokp.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">КП</a>.Он подчеркнул, что такие температуры нехарактерны для третьей декады сентября и соответствуют второй половине августа.При этом специалист добавил, что в ближайшее время в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a> будет еще теплее — до 24 градусов. Однако на следующей неделе станет прохладнее, и столбик термометра опустится до 15-19 градусов тепла. Погода будет ясной, осадков ждать не стоит."Единственный неприятный фактор — ночи становятся все длиннее. По ночам будет прохладно — от шести до одиннадцати (градусов)", — заключил метеоролог.

https://ria.ru/20200918/pogoda-1577417562.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество