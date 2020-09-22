В Москве установится августовская погода
23:18 22.09.2020 (обновлено: 00:03 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Спасскую башню Московского кремля и собор Василия Блаженного со стороны парка "Зарядье" в Москве. 9 сентября 2017
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о наступившей второй волне бабьего лета в столице и пообещал сохранение теплой погоды на этой неделе.
"Сегодня первый по-августовски теплый день. Температура около +20...+21 в дневные часы в центре города", — заявил синоптик в эфире радиостанции КП.
Он подчеркнул, что такие температуры нехарактерны для третьей декады сентября и соответствуют второй половине августа.
"Такую погоду в центре Европейской России будет формировать антициклон, его влияние продлится до конца месяца", — объяснил Леус.
При этом специалист добавил, что в ближайшее время в Москве будет еще теплее — до 24 градусов. Однако на следующей неделе станет прохладнее, и столбик термометра опустится до 15-19 градусов тепла. Погода будет ясной, осадков ждать не стоит.
"Единственный неприятный фактор — ночи становятся все длиннее. По ночам будет прохладно — от шести до одиннадцати (градусов)", — заключил метеоролог.
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