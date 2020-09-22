Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/avgust-1577629572.html
В Москве установится августовская погода
Ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о наступившей второй волне бабьего лета в столице и пообещал сохранение теплой погоды РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T23:18
2020-09-23T00:03
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150213/65/1502136538_0:133:3072:1860_1400x0_80_0_0_97d1c91abe0153da9f54511bf9589987.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a> рассказал о наступившей второй волне бабьего лета в столице и пообещал сохранение теплой погоды на этой неделе."Сегодня первый по-августовски теплый день. Температура около +20...+21 в дневные часы в центре города", — заявил синоптик в эфире радиостанции <a href="https://radiokp.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">КП</a>.Он подчеркнул, что такие температуры нехарактерны для третьей декады сентября и соответствуют второй половине августа.При этом специалист добавил, что в ближайшее время в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a> будет еще теплее — до 24 градусов. Однако на следующей неделе станет прохладнее, и столбик термометра опустится до 15-19 градусов тепла. Погода будет ясной, осадков ждать не стоит."Единственный неприятный фактор — ночи становятся все длиннее. По ночам будет прохладно — от шести до одиннадцати (градусов)", — заключил метеоролог.
https://ria.ru/20200918/pogoda-1577417562.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150213/65/1502136538_17:0:2748:2048_1400x0_80_0_0_675927e5e2cdd42fdab6651893be8f11.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество

В Москве установится августовская погода

23:18 22.09.2020 (обновлено: 00:03 23.09.2020)
620
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Спасскую башню Московского кремля и собор Василия Блаженного со стороны парка "Зарядье" в Москве. 9 сентября 2017
Вид на Спасскую башню Московского кремля и собор Василия Блаженного со стороны парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о наступившей второй волне бабьего лета в столице и пообещал сохранение теплой погоды на этой неделе.
"Сегодня первый по-августовски теплый день. Температура около +20...+21 в дневные часы в центре города", — заявил синоптик в эфире радиостанции КП.
Он подчеркнул, что такие температуры нехарактерны для третьей декады сентября и соответствуют второй половине августа.

"Такую погоду в центре Европейской России будет формировать антициклон, его влияние продлится до конца месяца", — объяснил Леус.

При этом специалист добавил, что в ближайшее время в Москве будет еще теплее — до 24 градусов. Однако на следующей неделе станет прохладнее, и столбик термометра опустится до 15-19 градусов тепла. Погода будет ясной, осадков ждать не стоит.
"Единственный неприятный фактор — ночи становятся все длиннее. По ночам будет прохладно — от шести до одиннадцати (градусов)", — заключил метеоролог.
Рассвет в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 00:12
Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
1400000
Обсудить1
Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
Рекомендуем
Митинг Раду на карантин у здания Верховной рады Украины в Киеве
Украине предрекли коллапс из-за коронавируса
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал в суд на бывшую сожительницу
Алексей Навальный
Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
Невеста
Невеста умерла через несколько дней после свадьбы из-за ошибки врачей
Трансляция обращения президента США Дональда Трампа к Генассамблее ООН
США готовы разрушить ООН, Россия намерена ее спасти
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за "Северного потока — 2"
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
"Несмотря на ссоры и недоверие". Что Путин предложил на Генассамблее ООН
Алексей Навальный
Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с десятилетним юбилеем коллектив РАНХиГС
Диписточник: данные о попытке помешать визиту Мишустина на Афон не верны
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния