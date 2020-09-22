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На водителя опрокинувшегося в Хабаровском крае автобуса завели дело
Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено на водителя автобуса, опрокинувшегося в Хабаровском крае, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:09
2020-09-22T14:17
дтп с автобусом в хабаровском крае
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
ульчский район
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено на водителя автобуса, опрокинувшегося в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, сообщает региональное УМВД.Во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ульчском районе</a> перевернулся автобус. В нём находилось 44 пассажира и один водитель, все получили травмы, четверо - в тяжелом состоянии, сообщал краевой центр медицины катастроф. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и прокуратура начали проверки."Следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным полиции, водитель 1964 года рождения двигался по грунтовой дороге со стороны села Богородского в сторону <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a>, неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.По данным УМВД, в результате 21 пассажир получил травмы различной степени тяжести. Ряд пассажиров имеют тяжелые травмы.
https://ria.ru/20200922/dtp-1577584687.html
https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html
хабаровск
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дтп с автобусом в хабаровском крае, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, ульчский район, происшествия

На водителя опрокинувшегося в Хабаровском крае автобуса завели дело

14:09 22.09.2020 (обновлено: 14:17 22.09.2020)
517
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюВетолет Ми-26 МЧС со спасателями во время подготовки к вылету в Ульчский район из Хабаровска
Ветолет Ми-26 МЧС со спасателями во время подготовки к вылету в Ульчский район из Хабаровска - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено на водителя автобуса, опрокинувшегося в Хабаровском крае, сообщает региональное УМВД.
Во вторник в Ульчском районе перевернулся автобус. В нём находилось 44 пассажира и один водитель, все получили травмы, четверо - в тяжелом состоянии, сообщал краевой центр медицины катастроф. СК и прокуратура начали проверки.
Место ДТП в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 10:31
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае
"Следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель 1964 года рождения двигался по грунтовой дороге со стороны села Богородского в сторону Хабаровска, неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.
По данным УМВД, в результате 21 пассажир получил травмы различной степени тяжести. Ряд пассажиров имеют тяжелые травмы.
Ветолет Ми-26 МЧС со спасателями во время подготовки к вылету в Ульчский район из Хабаровска - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 10:07
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 45 человек
010531
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ДТП с автобусом в Хабаровском краеСледственный комитет России (СК РФ)ХабаровскХабаровский крайУльчский районПроисшествия
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