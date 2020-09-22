https://ria.ru/20200922/avariya-1577599462.html

На водителя опрокинувшегося в Хабаровском крае автобуса завели дело

Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено на водителя автобуса, опрокинувшегося в Хабаровском крае, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:09

2020-09-22T14:09

2020-09-22T14:17

дтп с автобусом в хабаровском крае

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

хабаровский край

ульчский район

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено на водителя автобуса, опрокинувшегося в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, сообщает региональное УМВД.Во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Ulchskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ульчском районе</a> перевернулся автобус. В нём находилось 44 пассажира и один водитель, все получили травмы, четверо - в тяжелом состоянии, сообщал краевой центр медицины катастроф. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и прокуратура начали проверки."Следственной частью следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным полиции, водитель 1964 года рождения двигался по грунтовой дороге со стороны села Богородского в сторону <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a>, неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.По данным УМВД, в результате 21 пассажир получил травмы различной степени тяжести. Ряд пассажиров имеют тяжелые травмы.

https://ria.ru/20200922/dtp-1577584687.html

https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html

хабаровск

хабаровский край

ульчский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с автобусом в хабаровском крае, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, ульчский район, происшествия