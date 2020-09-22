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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:17
2020-09-22T10:33
дтп с автобусом в хабаровском крае
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Число пострадавших при опрокидывании автобуса в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a> увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По последним предварительным данным, пострадали 14 человек", - сказал собеседник агентства.Ранее ведомство сообщало о 10 пострадавших. ДТП произошло в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района края.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/dtp-1577566564.html
хабаровский край
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дтп с автобусом в хабаровском крае, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае достигло 14

09:17 22.09.2020 (обновлено: 10:33 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По последним предварительным данным, пострадали 14 человек", - сказал собеседник агентства.
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 18:05
Кто прав кто виноват. Участники ДТП в центре Москвы рассказали об аварии
Ранее ведомство сообщало о 10 пострадавших. ДТП произошло в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района края.
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ДТП с автобусом в Хабаровском краеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
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