https://ria.ru/20200922/avariya-1577582052.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:17

2020-09-22T09:17

2020-09-22T10:33

дтп с автобусом в хабаровском крае

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Число пострадавших при опрокидывании автобуса в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a> увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По последним предварительным данным, пострадали 14 человек", - сказал собеседник агентства.Ранее ведомство сообщало о 10 пострадавших. ДТП произошло в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района края.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/dtp-1577566564.html

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с автобусом в хабаровском крае, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия