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https://ria.ru/20200922/assanzh-1577583097.html
Невеста Ассанжа хочет жить в Австралии в случае гарантии безопасности
Невеста основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что хотела бы жить в Австралии, но только в том случае, если ее семья... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:48
2020-09-22T09:50
wikileaks
джулиан ассанж
швеция
эквадор
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Невеста основателя сайта разоблачений <a href="http://ria.ru/organization_WikiLeaks/" target="_blank" data-auto="true">Wikileaks</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> Стелла Моррис заявила, что хотела бы жить в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, но только в том случае, если ее семья получит гарантии безопасности от властей, сообщает газета <a href="https://www.smh.com.au/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sydney Morning Herald</a>.По данным издания, она призвала австралийского премьера Скотта Моррисона пообещать это. Как отмечается, Моррис также хотела бы чтобы их с Ассанжем сыновья получили австралийское гражданство."Я бы хотела поехать в Австралию, я бы хотела там жить. Я бы стала жить везде, где он (Ассанж) был бы в безопасности, поэтому я хочу, чтобы (власти) Австралии сказали нам, что там ему будет безопасно. Я хочу взять детей в Австралию, я хочу, чтобы Джулиан показал им страну", - заявила Моррис.Моррис добавила, что планировала сыграть с Ассанжем свадьбу к Рождеству.В апреле сообщалось, что Моррис призвала суд выпустить Ассанжа под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что за время его нахождения в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> у пары родилось двое детей. Как сообщали британские СМИ, Моррис обручена с основателем WikiLeaks с 2017 года и воспитывает двоих их сыновей: двухлетнего Габриэля и годовалого Макса. Моррис заявляла, что жизни ее возлюбленного угрожает опасность.Ранее суд отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы по состоянию здоровья и из-за угрозы заражения коронавирусом, так как он нарушил правила условного освобождения и скрывался от правосудия.Ассанж, обвиненный в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20200917/assanzh-1577367512.html
https://ria.ru/20200722/1574719736.html
швеция
эквадор
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wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, сша, в мире

Невеста Ассанжа хочет жить в Австралии в случае гарантии безопасности

09:48 22.09.2020 (обновлено: 09:50 22.09.2020)
1343
© REUTERS / Peter NichollsНевеста основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис
Невеста основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© REUTERS / Peter Nicholls
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Невеста основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что хотела бы жить в Австралии, но только в том случае, если ее семья получит гарантии безопасности от властей, сообщает газета Sydney Morning Herald.
По данным издания, она призвала австралийского премьера Скотта Моррисона пообещать это. Как отмечается, Моррис также хотела бы чтобы их с Ассанжем сыновья получили австралийское гражданство.
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"Я бы хотела поехать в Австралию, я бы хотела там жить. Я бы стала жить везде, где он (Ассанж) был бы в безопасности, поэтому я хочу, чтобы (власти) Австралии сказали нам, что там ему будет безопасно. Я хочу взять детей в Австралию, я хочу, чтобы Джулиан показал им страну", - заявила Моррис.
Моррис добавила, что планировала сыграть с Ассанжем свадьбу к Рождеству.
В апреле сообщалось, что Моррис призвала суд выпустить Ассанжа под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что за время его нахождения в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей. Как сообщали британские СМИ, Моррис обручена с основателем WikiLeaks с 2017 года и воспитывает двоих их сыновей: двухлетнего Габриэля и годовалого Макса. Моррис заявляла, что жизни ее возлюбленного угрожает опасность.
Ранее суд отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы по состоянию здоровья и из-за угрозы заражения коронавирусом, так как он нарушил правила условного освобождения и скрывался от правосудия.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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WikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорСШАВ мире
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