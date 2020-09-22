https://ria.ru/20200922/assanzh-1577583097.html

Невеста Ассанжа хочет жить в Австралии в случае гарантии безопасности

Невеста основателя сайта разоблачений Wikileaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что хотела бы жить в Австралии, но только в том случае, если ее семья... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T09:48

2020-09-22T09:48

2020-09-22T09:50

wikileaks

джулиан ассанж

швеция

эквадор

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в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Невеста основателя сайта разоблачений <a href="http://ria.ru/organization_WikiLeaks/" target="_blank" data-auto="true">Wikileaks</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> Стелла Моррис заявила, что хотела бы жить в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, но только в том случае, если ее семья получит гарантии безопасности от властей, сообщает газета <a href="https://www.smh.com.au/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sydney Morning Herald</a>.По данным издания, она призвала австралийского премьера Скотта Моррисона пообещать это. Как отмечается, Моррис также хотела бы чтобы их с Ассанжем сыновья получили австралийское гражданство."Я бы хотела поехать в Австралию, я бы хотела там жить. Я бы стала жить везде, где он (Ассанж) был бы в безопасности, поэтому я хочу, чтобы (власти) Австралии сказали нам, что там ему будет безопасно. Я хочу взять детей в Австралию, я хочу, чтобы Джулиан показал им страну", - заявила Моррис.Моррис добавила, что планировала сыграть с Ассанжем свадьбу к Рождеству.В апреле сообщалось, что Моррис призвала суд выпустить Ассанжа под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что за время его нахождения в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a> в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> у пары родилось двое детей. Как сообщали британские СМИ, Моррис обручена с основателем WikiLeaks с 2017 года и воспитывает двоих их сыновей: двухлетнего Габриэля и годовалого Макса. Моррис заявляла, что жизни ее возлюбленного угрожает опасность.Ранее суд отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы по состоянию здоровья и из-за угрозы заражения коронавирусом, так как он нарушил правила условного освобождения и скрывался от правосудия.Ассанж, обвиненный в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20200917/assanzh-1577367512.html

https://ria.ru/20200722/1574719736.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, сша, в мире