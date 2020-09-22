Площадь морского льда в Арктике достигла годового минимума
15:03 22.09.2020 (обновлено: 15:49 22.09.2020)
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ЖЕНЕВА, 22 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Протяженность арктического морского льда, которая служит одним из индикаторов глобального изменения климата, достигла своего минимального годового значения, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нуллис.
"Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC) объявил, что 15 сентября площадь морского льда составила 3,74 миллиона квадратных километров. Институт Альфреда Вегенера подтвердил это показание, а по данным Бременского университета — 3,8 миллиона квадратных километров", — сказала она.
По словам Нуллис, это минимальное годовое значение, которое возникло после летнего сезона таяния и аномально высоких летних температур, зафиксированных в этом году в Сибири.
Протяженность морского льда является одним из индикаторов изменения климата, включенных в заявления ВМО о состоянии глобального климата.
Представитель организации напомнила, что рекордно низкий уровень протяженности льда остается за 2012 годом. Однако данные за нынешний год — предварительные, поскольку всплеск летнего теплого воздуха может еще больше снизить уровень протяженности льда, что говорит о тенденции сокращения ледового покрова Арктики.
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