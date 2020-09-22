https://ria.ru/20200922/arktika-1577603676.html

Площадь морского льда в Арктике достигла годового минимума

2020-09-22T15:03

2020-09-22T15:03

2020-09-22T15:49

риа наука

земля - риа наука

всемирная метеорологическая организация

арктика

сша

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<strong>ЖЕНЕВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Протяженность арктического морского льда, которая служит одним из индикаторов глобального изменения климата, достигла своего минимального годового значения, заявила на брифинге официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_meteorologicheskaja_organizacija_VMO/" target="_blank" data-auto="true">Всемирной метеорологической организации</a> (ВМО) Клэр Нуллис."Национальный центр данных по снегу и льду <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (NSIDC) объявил, что 15 сентября площадь морского льда составила 3,74 миллиона квадратных километров. Институт Альфреда Вегенера подтвердил это показание, а по данным Бременского университета — 3,8 миллиона квадратных километров", — сказала она.По словам Нуллис, это минимальное годовое значение, которое возникло после летнего сезона таяния и аномально высоких летних температур, зафиксированных в этом году в Сибири.Протяженность морского льда является одним из индикаторов изменения климата, включенных в заявления ВМО о состоянии глобального климата.Представитель организации напомнила, что рекордно низкий уровень протяженности льда остается за 2012 годом. Однако данные за нынешний год — предварительные, поскольку всплеск летнего теплого воздуха может еще больше снизить уровень протяженности льда, что говорит о тенденции сокращения ледового покрова <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>.

https://ria.ru/20200911/klimat-1577091071.html

https://ria.ru/20200914/klimat-1577103434.html

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арктика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля - риа наука, всемирная метеорологическая организация, арктика, сша