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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/areplivir-1577617714.html
Разработчик "Арепливира" рассказал, когда начнется экспорт препарата
Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", начнет экспорт лекарства после... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:06
2020-09-22T18:06
распространение нового коронавируса
промомед
андрей младенцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", начнет экспорт лекарства после удовлетворения потребности на российском рынке, рассказал РИА Новости главный исполнительный директор компании <a href="http://ria.ru/person_andrey-mladentsev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Младенцев</a>.Ранее Младенцев рассказал РИА Новости, что компания ведет переговоры об экспорте препарата со странами Латинской Америки, СНГ, Южной Африки и арабскими странами."Для нас принципиально важен российский рынок. Пока мы не наполним российский рынок, пока мы не удовлетворим потребности потребителя, мы не имеем право поставлять за рубеж", - сказал Младенцев."Это будет как-то непатриотично, если мы будем рапортовать об успешных поставках препарата за рубеж, а пациент в России придет в аптеку и не увидит его на полке", - добавил он.Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомеда</a>" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/areplivir-1577616966.html
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промомед, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире

Разработчик "Арепливира" рассказал, когда начнется экспорт препарата

18:06 22.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", начнет экспорт лекарства после удовлетворения потребности на российском рынке, рассказал РИА Новости главный исполнительный директор компании Андрей Младенцев.
Ранее Младенцев рассказал РИА Новости, что компания ведет переговоры об экспорте препарата со странами Латинской Америки, СНГ, Южной Африки и арабскими странами.
"Для нас принципиально важен российский рынок. Пока мы не наполним российский рынок, пока мы не удовлетворим потребности потребителя, мы не имеем право поставлять за рубеж", - сказал Младенцев.
"Это будет как-то непатриотично, если мы будем рапортовать об успешных поставках препарата за рубеж, а пациент в России придет в аптеку и не увидит его на полке", - добавил он.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 17:59Распространение нового коронавируса
Разработчик опубликует клинические исследования препарата "Арепливир"
Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "Промомеда" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПромомедАндрей МладенцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВ мире
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