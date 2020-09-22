https://ria.ru/20200922/areplivir-1577617714.html

Разработчик "Арепливира" рассказал, когда начнется экспорт препарата

Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", начнет экспорт лекарства после... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:06

2020-09-22T18:06

2020-09-22T18:06

распространение нового коронавируса

промомед

андрей младенцев

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", начнет экспорт лекарства после удовлетворения потребности на российском рынке, рассказал РИА Новости главный исполнительный директор компании <a href="http://ria.ru/person_andrey-mladentsev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Младенцев</a>.Ранее Младенцев рассказал РИА Новости, что компания ведет переговоры об экспорте препарата со странами Латинской Америки, СНГ, Южной Африки и арабскими странами."Для нас принципиально важен российский рынок. Пока мы не наполним российский рынок, пока мы не удовлетворим потребности потребителя, мы не имеем право поставлять за рубеж", - сказал Младенцев."Это будет как-то непатриотично, если мы будем рапортовать об успешных поставках препарата за рубеж, а пациент в России придет в аптеку и не увидит его на полке", - добавил он.Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомеда</a>" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/areplivir-1577616966.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире