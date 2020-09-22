https://ria.ru/20200922/areplivir-1577617338.html
Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства
Фармацевтическая компания "Промомед", разработавшая "Арепливир" для лечения коронавирусной инфекции, планирует выпустить новое поколение препарата в середине... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:03
2020-09-22T18:03
2020-09-22T19:02
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
андрей младенцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Фармацевтическая компания "Промомед", разработавшая "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>" для лечения коронавирусной инфекции, планирует выпустить новое поколение препарата в середине 2021 года. Об этом РИА Новости рассказал ее главный исполнительный директор <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>."Арепливир" создали на основе препарата "Фавипиравир". Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла.Одобрение Минздрава "Арепливир" получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".Накануне "Арепливир" поступил в московские аптеки: лекарство стоит 12 320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20200921/areplivir-1577547245.html
Александр Невский
Кушайте его на здоровье сами : "Лекарства, особенно дорогие, очень и очень помогают, в основном тем, кто их производит и продаёт".
65
Коля Мосяев
Старая версия устарела и дешево стоит слишком
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промомед, арепливир, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество