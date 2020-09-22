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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/areplivir-1577617338.html
Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства
Фармацевтическая компания "Промомед", разработавшая "Арепливир" для лечения коронавирусной инфекции, планирует выпустить новое поколение препарата в середине... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:03
2020-09-22T19:02
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
андрей младенцев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Фармацевтическая компания "Промомед", разработавшая "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>" для лечения коронавирусной инфекции, планирует выпустить новое поколение препарата в середине 2021 года. Об этом РИА Новости рассказал ее главный исполнительный директор <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>."Арепливир" создали на основе препарата "Фавипиравир". Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла.Одобрение Минздрава "Арепливир" получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".Накануне "Арепливир" поступил в московские аптеки: лекарство стоит 12 320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20200921/areplivir-1577547245.html
Кушайте его на здоровье сами : "Лекарства, особенно дорогие, очень и очень помогают, в основном тем, кто их производит и продаёт".
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Старая версия устарела и дешево стоит слишком
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промомед, арепливир, андрей младенцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Разработчик "Арепливира" планирует выпустить новую версию лекарства

18:03 22.09.2020 (обновлено: 19:02 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед", разработавшая "Арепливир" для лечения коронавирусной инфекции, планирует выпустить новое поколение препарата в середине 2021 года. Об этом РИА Новости рассказал ее главный исполнительный директор Андрей Младенцев.

"Завершив разработку и регистрацию "Арепливира", мы работаем над следующими поколениями препаратов, которые будут, может, лучше бороться с коронавирусной инфекцией, может, будут бороться с другими мутациями вирусов. Мы эту работу не останавливаем. Это наша специализация", — отметил собеседник агентства.

"Арепливир" создали на основе препарата "Фавипиравир". Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла.
Одобрение Минздрава "Арепливир" получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от COVID-19 с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Накануне "Арепливир" поступил в московские аптеки: лекарство стоит 12 320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
21 сентября, 13:38Распространение нового коронавируса
Названы сроки поставок препарата от COVID-19 "Арепливир" в регионы
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7732626101
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Распространение нового коронавирусаПромомедАрепливирАндрей МладенцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Кушайте его на здоровье сами : "Лекарства, особенно дорогие, очень и очень помогают, в основном тем, кто их производит и продаёт".
22 сентября, 18:09
Александр НевскийАлександр Невский
5410118
Старая версия устарела и дешево стоит слишком
22 сентября, 18:47
Коля МосяевКоля Мосяев
770003
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