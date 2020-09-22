https://ria.ru/20200922/areplivir-1577616966.html
Разработчик опубликует клинические исследования препарата "Арепливир"
Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", опубликует клинические исследования... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:59
2020-09-22T17:59
2020-09-22T17:59
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
андрей младенцев
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602408_0:0:3356:1889_1400x0_80_0_0_954e2452047a8684fc89e83d5a306c14.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", опубликует клинические исследования лекарства в открытом доступе, сообщил главный исполнительный директор компании <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>.Препарат "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>", разработанный специалистами "Промомеда" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602408_328:0:3059:2048_1400x0_80_0_0_8fc2f3e5b97bd223cc3eca36df3e8c80.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промомед, арепливир, андрей младенцев, здоровье - общество, общество