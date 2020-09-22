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Разработчик опубликует клинические исследования препарата "Арепливир"
Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", опубликует клинические исследования... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:59
2020-09-22T17:59
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
андрей младенцев
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", опубликует клинические исследования лекарства в открытом доступе, сообщил главный исполнительный директор компании <a href="https://ria.ru/person_andrey-mladentsev" target="_blank">Андрей Младенцев</a>.Препарат "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>", разработанный специалистами "Промомеда" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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промомед, арепливир, андрей младенцев, здоровье - общество, общество

Разработчик опубликует клинические исследования препарата "Арепливир"

17:59 22.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Промомед", которая разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир", опубликует клинические исследования лекарства в открытом доступе, сообщил главный исполнительный директор компании Андрей Младенцев.

"Наверное, в России это произойдет впервые - публикация клинических исследований фармацевтической компании для общественности в целом. Обычно если данные клинического исследования становятся доступными, то они становятся доступными только узкому кругу специалистов. Здесь, понимая актуальность и важность данного вопроса, мы решили сделать данные доступными для всех", - сказал Младенцев РИА Новости.

Препарат "Арепливир", разработанный специалистами "Промомеда" на базе саранского "Биохимика", был официально одобрен в России в июне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаПромомедАрепливирАндрей МладенцевЗдоровье - ОбществоОбщество
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