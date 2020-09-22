Разработчик опубликует клинические исследования препарата "Арепливир"

"Наверное, в России это произойдет впервые - публикация клинических исследований фармацевтической компании для общественности в целом. Обычно если данные клинического исследования становятся доступными, то они становятся доступными только узкому кругу специалистов. Здесь, понимая актуальность и важность данного вопроса, мы решили сделать данные доступными для всех", - сказал Младенцев РИА Новости.