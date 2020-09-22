https://ria.ru/20200922/areplivir-1577590715.html
Зюганов раскритиковал цены на препарат от коронавируса "Арепливир"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал цены на российский препарат от коронавируса "Арепливир". РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:04
2020-09-22T12:04
2020-09-22T12:04
распространение нового коронавируса
арепливир
андрей младенцев
здоровье - общество
геннадий зюганов
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov" target="_blank">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал цены на российский препарат от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>".Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели. В справочной аптечной организации "Столички" РИА Новости в понедельник сообщали, что в аптеках Москвы препарат уже есть.Стоимость "Арепливира" - 12 320 рублей, препарат отпускается по рецепту.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200921/apteki-1577547893.html
2
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арепливир, андрей младенцев, здоровье - общество, геннадий зюганов, общество