https://ria.ru/20200922/areplivir-1577590715.html

Зюганов раскритиковал цены на препарат от коронавируса "Арепливир"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал цены на российский препарат от коронавируса "Арепливир". РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:04

2020-09-22T12:04

2020-09-22T12:04

распространение нового коронавируса

арепливир

андрей младенцев

здоровье - общество

геннадий зюганов

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov" target="_blank">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал цены на российский препарат от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>".Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели. В справочной аптечной организации "Столички" РИА Новости в понедельник сообщали, что в аптеках Москвы препарат уже есть.Стоимость "Арепливира" - 12 320 рублей, препарат отпускается по рецепту.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200921/apteki-1577547893.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арепливир, андрей младенцев, здоровье - общество, геннадий зюганов, общество