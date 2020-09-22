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https://ria.ru/20200922/areplivir-1577590715.html
Зюганов раскритиковал цены на препарат от коронавируса "Арепливир"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал цены на российский препарат от коронавируса "Арепливир". РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:04
2020-09-22T12:04
распространение нового коронавируса
арепливир
андрей младенцев
здоровье - общество
геннадий зюганов
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov" target="_blank">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал цены на российский препарат от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>".Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели. В справочной аптечной организации "Столички" РИА Новости в понедельник сообщали, что в аптеках Москвы препарат уже есть.Стоимость "Арепливира" - 12 320 рублей, препарат отпускается по рецепту.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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арепливир, андрей младенцев, здоровье - общество, геннадий зюганов, общество

Зюганов раскритиковал цены на препарат от коронавируса "Арепливир"

12:04 22.09.2020
3793
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал цены на российский препарат от коронавируса "Арепливир".

"Предлагают таблетки покупать за 12 тысяч рублей упаковку, чтобы вылечить (коронавирус) надо минимум три упаковки и 36 тысяч, кто их найдет в стране, предлагают лезть в долги по самые уши", - возмутился лидер компартии.

Как сообщал РИА Новости гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев, "Арепливир" поступит в региональные аптеки к концу недели. В справочной аптечной организации "Столички" РИА Новости в понедельник сообщали, что в аптеках Москвы препарат уже есть.
Стоимость "Арепливира" - 12 320 рублей, препарат отпускается по рецепту.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Арепливир - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 13:56Распространение нового коронавируса
Производитель "Арепливира" не будет работать с аптеками, завышающими цены
8930147
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Распространение нового коронавирусаАрепливирАндрей МладенцевЗдоровье - ОбществоГеннадий ЗюгановОбщество
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