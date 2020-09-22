https://ria.ru/20200922/alkogol-1577617299.html
Ученые объяснили, почему пьющим свойственно чувство тревоги
Португальские ученые в экспериментах на мышах обнаружили, что регулярное потребление алкоголя приводит к разрушению нейронных связей. Как следствие — снижаются... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T22:00
2020-09-22T22:00
2020-09-22T22:00
риа наука
нейробиология
биология
здоровье
открытия - риа наука
португалия
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Португальские ученые в экспериментах на мышах обнаружили, что регулярное потребление алкоголя приводит к разрушению нейронных связей. Как следствие — снижаются когнитивные способности и возникает чувство тревожности. Результаты исследования <a href="https://stke.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/scisignal.aba5754" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Science Signaling.Нейробиологи из Университета Порту в течение десяти дней ежедневно давали самцам мышей по пять порций алкоголя, эквивалентных в пересчете на "человеческие" дозы одной кружке пива, бокалу вина или рюмке крепких напитков.На десятый день смоделированного "запоя" исследователи проанализировали ткань мозга и увидели, что алкоголь активирует микроглию — клетки центральной нервной системы, которые обычно отвечают за распознавание и удаление патогенов.Но в данном случае разбуженные иммунные клетки принялись поглощать и разрушать соединительные синапсы между нейронами в префронтальной коре — области мозга, которая отвечает за сложное познание и принятие решений. Мыши с нарушенными нейронными связями стали тревожными и у них возникли когнитивные проблемы.Дальнейшие эксперименты показали, что активизация микроглии увеличивает выработку воспалительной молекулы TNF. Когда ученые подавили ее с помощью одобренного лекарственного средства помалидомида, грызуны вернулись в спокойное состояние, а разрушение синапсов в мозге остановилось. Того же эффекта авторы добились и отключив ген Tnf, кодирующий данную молекулу.Исследователи отмечают, что и раньше было известно, что иммунные клетки в головном мозге людей, злоупотребляющих алкоголем, становятся гиперактивными, но оставалось неясным, как именно микроглия способствует повреждению мозга.Новое исследование не только объясняет на молекулярном уровне причину повышенной тревожности у пьющих людей, но и предлагает определенные средства для борьбы с этим."Наша работа предполагает, что некоторые одобренные FDA препараты, которые используются в клинической практике, могут остановить повреждения мозга и снизить тревожность, вызванные злоупотреблением алкоголем", — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов исследования Камилы Португал (Camila Portugal). Авторы планируют продолжить исследования по изучению влияния длительного злоупотребления алкоголем на микроглию головного мозга, включив в следующий раз в группу подопытных животных, помимо самцов, еще и самок.
https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html
https://ria.ru/20200727/1574990235.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нейробиология, биология, здоровье, открытия - риа наука, португалия
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Португальские ученые в экспериментах на мышах обнаружили, что регулярное потребление алкоголя приводит к разрушению нейронных связей. Как следствие — снижаются когнитивные способности и возникает чувство тревожности. Результаты исследования опубликованы
в журнале Science Signaling.
Нейробиологи из Университета Порту в течение десяти дней ежедневно давали самцам мышей по пять порций алкоголя, эквивалентных в пересчете на "человеческие" дозы одной кружке пива, бокалу вина или рюмке крепких напитков.
На десятый день смоделированного "запоя" исследователи проанализировали ткань мозга и увидели, что алкоголь активирует микроглию — клетки центральной нервной системы, которые обычно отвечают за распознавание и удаление патогенов.
Но в данном случае разбуженные иммунные клетки принялись поглощать и разрушать соединительные синапсы между нейронами в префронтальной коре — области мозга, которая отвечает за сложное познание и принятие решений. Мыши с нарушенными нейронными связями стали тревожными и у них возникли когнитивные проблемы.
Дальнейшие эксперименты показали, что активизация микроглии увеличивает выработку воспалительной молекулы TNF. Когда ученые подавили ее с помощью одобренного лекарственного средства помалидомида, грызуны вернулись в спокойное состояние, а разрушение синапсов в мозге остановилось. Того же эффекта авторы добились и отключив ген Tnf, кодирующий данную молекулу.
Исследователи отмечают, что и раньше было известно, что иммунные клетки в головном мозге людей, злоупотребляющих алкоголем, становятся гиперактивными, но оставалось неясным, как именно микроглия способствует повреждению мозга.
Новое исследование не только объясняет на молекулярном уровне причину повышенной тревожности у пьющих людей, но и предлагает определенные средства для борьбы с этим.
"Наша работа предполагает, что некоторые одобренные FDA препараты, которые используются в клинической практике, могут остановить повреждения мозга и снизить тревожность, вызванные злоупотреблением алкоголем", — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов исследования Камилы Португал (Camila Portugal).
Авторы планируют продолжить исследования по изучению влияния длительного злоупотребления алкоголем на микроглию головного мозга, включив в следующий раз в группу подопытных животных, помимо самцов, еще и самок.