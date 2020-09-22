https://ria.ru/20200922/alkogol-1577617299.html

Ученые объяснили, почему пьющим свойственно чувство тревоги

Португальские ученые в экспериментах на мышах обнаружили, что регулярное потребление алкоголя приводит к разрушению нейронных связей. Как следствие — снижаются... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T22:00

2020-09-22T22:00

2020-09-22T22:00

риа наука

нейробиология

биология

здоровье

открытия - риа наука

португалия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153247/00/1532470091_0:2:1108:625_1400x0_80_0_0_0b46979dd00d3e626b3681fabdd69583.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.</strong> Португальские ученые в экспериментах на мышах обнаружили, что регулярное потребление алкоголя приводит к разрушению нейронных связей. Как следствие — снижаются когнитивные способности и возникает чувство тревожности. Результаты исследования <a href="https://stke.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/scisignal.aba5754" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Science Signaling.Нейробиологи из Университета Порту в течение десяти дней ежедневно давали самцам мышей по пять порций алкоголя, эквивалентных в пересчете на "человеческие" дозы одной кружке пива, бокалу вина или рюмке крепких напитков.На десятый день смоделированного "запоя" исследователи проанализировали ткань мозга и увидели, что алкоголь активирует микроглию — клетки центральной нервной системы, которые обычно отвечают за распознавание и удаление патогенов.Но в данном случае разбуженные иммунные клетки принялись поглощать и разрушать соединительные синапсы между нейронами в префронтальной коре — области мозга, которая отвечает за сложное познание и принятие решений. Мыши с нарушенными нейронными связями стали тревожными и у них возникли когнитивные проблемы.Дальнейшие эксперименты показали, что активизация микроглии увеличивает выработку воспалительной молекулы TNF. Когда ученые подавили ее с помощью одобренного лекарственного средства помалидомида, грызуны вернулись в спокойное состояние, а разрушение синапсов в мозге остановилось. Того же эффекта авторы добились и отключив ген Tnf, кодирующий данную молекулу.Исследователи отмечают, что и раньше было известно, что иммунные клетки в головном мозге людей, злоупотребляющих алкоголем, становятся гиперактивными, но оставалось неясным, как именно микроглия способствует повреждению мозга.Новое исследование не только объясняет на молекулярном уровне причину повышенной тревожности у пьющих людей, но и предлагает определенные средства для борьбы с этим."Наша работа предполагает, что некоторые одобренные FDA препараты, которые используются в клинической практике, могут остановить повреждения мозга и снизить тревожность, вызванные злоупотреблением алкоголем", — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов исследования Камилы Португал (Camila Portugal). Авторы планируют продолжить исследования по изучению влияния длительного злоупотребления алкоголем на микроглию головного мозга, включив в следующий раз в группу подопытных животных, помимо самцов, еще и самок.

https://ria.ru/20200919/covid-1577471525.html

https://ria.ru/20200727/1574990235.html

3

португалия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейробиология, биология, здоровье, открытия - риа наука, португалия