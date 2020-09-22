https://ria.ru/20200922/aktsii-1577629742.html
Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
Бумаги TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф банк, резко выросли в цене после сообщений о покупке TCS "Яндексом". Об этом свидетельствуют данные торгов... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T23:26
2020-09-22T23:26
2020-09-23T00:50
яндекс
московская биржа
тинькофф. кредитные системы
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Бумаги TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф банк, резко выросли в цене после сообщений о покупке TCS "Яндексом". Об этом свидетельствуют данные торгов <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.К 20.05 по московскому времени депозитарные расписки TCS поднимались на 6,68% - до 2084,8 рубля, а до этого подскакивали на 7,3% - до 2096,4 рубля. При этом акции "Яндекса" дорожали на 3,43% - до 4683 рубля.После закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group заявила, что достигла принципиального соглашения с "Яндексом" о покупке им компании за сумму 5,48 миллиарда долларов, оплата подразумевается деньгами или акциями "Яндекса". Чуть позже интернет-компания подтвердила, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group, и озвученные ею основные условия сделки.
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, московская биржа, тинькофф. кредитные системы, экономика
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Бумаги TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф банк, резко выросли в цене после сообщений о покупке TCS "Яндексом". Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи
.
К 20.05 по московскому времени депозитарные расписки TCS поднимались на 6,68% - до 2084,8 рубля, а до этого подскакивали на 7,3% - до 2096,4 рубля. При этом акции "Яндекса" дорожали на 3,43% - до 4683 рубля.
После закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group заявила, что достигла принципиального соглашения с "Яндексом" о покупке им компании за сумму 5,48 миллиарда долларов, оплата подразумевается деньгами или акциями "Яндекса". Чуть позже интернет-компания подтвердила, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group, и озвученные ею основные условия сделки.