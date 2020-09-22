https://ria.ru/20200922/afon-1577630032.html

Диписточник: данные о попытке помешать визиту Мишустина на Афон не верны

Дипломатический источник в Греции назвал "личными измышлениями и спекуляциями" заявления о якобы попытке помешать неофициальному визиту премьер-министра России... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T23:37

2020-09-22T23:37

2020-09-22T23:49

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<strong>АФИНЫ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Дипломатический источник в Греции назвал "личными измышлениями и спекуляциями" заявления о якобы попытке помешать неофициальному визиту премьер-министра России Михаила Мишустина на Афон.Как он сообщил РИА Новости, заявления о том, что Афон якобы пытаются закрыть на карантин под предлогом коронавируса из-за визита премьера РФ, "являются личными измышлениями и спекуляциями".Афинское агентство новостей АМНА в понедельник сообщило, что Мишустин совершит 24-25 сентября двухдневную паломническую поездку на гору Афон, посетит административный центр Афона Кариес, встретится с руководством монашеской республики, побывает в Свято-Пантелеимоновом монастыре, где проживают монахи в основном российского происхождения. Это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника на Афон, который находится в каноническом подчинении Константинопольского патриархата, с момента разрыва отношений между РПЦ и Константинополем в октябре 2018 года из-за признания Фанаром раскольничьей церкви на Украине.Близкий к церковным кругам источник сообщил РИА Новости, что предстоящая поездка российского премьера на Афон вызвала беспокойство у некоторых представителей церкви и политиков, выступающих против российского присутствия в Греции, и в связи с этим они пытаются объявить на Святой Горе карантин под предлогом борьбы с коронавирусом.Во вторник в административном центре Афона Кариесе прошла встреча с участием главного эпидемиолога Греции Сотириса Циодраса и генерального секретаря гражданской защиты Василиоса Папагеоргиу на тему остановки распространения коронавируса на полуострове Афон.По итогам встречи Священный Кинот Афона, руководящий орган монашеской республики, ввел ограничения на Святой Горе из-за коронавируса. Кинот разослал циркуляр всем монастырям Афона, в котором в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса ограничивается число посетителей – не более 10 на монастырь. Циркуляр также запрещает передвижение посетителей в монастырь кроме тех, у кого есть разрешение. Эта мера относится в основном к посетителям, имеющим работу в монастырях, сотрудникам, поставщикам и работникам, и существенно сокращает возможности для других паломников."Издание распоряжения для монастырей было сочтено необходимым после подтвержденных случаев коронавируса в монастыре святого Павла, одного в монастыре Хиландар и подозрения на инфицирование в Лакском ските (ските святого Димитрия)", - сообщило Афинское агентство новостей АМНА.Один монах из монастыря святого Павла был доставлен и находится на лечении в больнице в Салониках. Оба монастыря закрыты на карантин. На Афоне находятся специалисты национальной организации общественного здравоохранения для дальнейшего исследования подозрительных случаев, сообщает АМНА.

https://ria.ru/20200922/afon-1577604214.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, афон (гора), новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, салоники, греция, в мире