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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200922/afon-1577630032.html
Диписточник: данные о попытке помешать визиту Мишустина на Афон не верны
Дипломатический источник в Греции назвал "личными измышлениями и спекуляциями" заявления о якобы попытке помешать неофициальному визиту премьер-министра России... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T23:37
2020-09-22T23:49
религия и мировоззрение
религия
афон (гора)
новости - религия и мировоззрение
михаил мишустин
салоники
греция
в мире
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<strong>АФИНЫ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Дипломатический источник в Греции назвал "личными измышлениями и спекуляциями" заявления о якобы попытке помешать неофициальному визиту премьер-министра России Михаила Мишустина на Афон.Как он сообщил РИА Новости, заявления о том, что Афон якобы пытаются закрыть на карантин под предлогом коронавируса из-за визита премьера РФ, "являются личными измышлениями и спекуляциями".Афинское агентство новостей АМНА в понедельник сообщило, что Мишустин совершит 24-25 сентября двухдневную паломническую поездку на гору Афон, посетит административный центр Афона Кариес, встретится с руководством монашеской республики, побывает в Свято-Пантелеимоновом монастыре, где проживают монахи в основном российского происхождения. Это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника на Афон, который находится в каноническом подчинении Константинопольского патриархата, с момента разрыва отношений между РПЦ и Константинополем в октябре 2018 года из-за признания Фанаром раскольничьей церкви на Украине.Близкий к церковным кругам источник сообщил РИА Новости, что предстоящая поездка российского премьера на Афон вызвала беспокойство у некоторых представителей церкви и политиков, выступающих против российского присутствия в Греции, и в связи с этим они пытаются объявить на Святой Горе карантин под предлогом борьбы с коронавирусом.Во вторник в административном центре Афона Кариесе прошла встреча с участием главного эпидемиолога Греции Сотириса Циодраса и генерального секретаря гражданской защиты Василиоса Папагеоргиу на тему остановки распространения коронавируса на полуострове Афон.По итогам встречи Священный Кинот Афона, руководящий орган монашеской республики, ввел ограничения на Святой Горе из-за коронавируса. Кинот разослал циркуляр всем монастырям Афона, в котором в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса ограничивается число посетителей – не более 10 на монастырь. Циркуляр также запрещает передвижение посетителей в монастырь кроме тех, у кого есть разрешение. Эта мера относится в основном к посетителям, имеющим работу в монастырях, сотрудникам, поставщикам и работникам, и существенно сокращает возможности для других паломников."Издание распоряжения для монастырей было сочтено необходимым после подтвержденных случаев коронавируса в монастыре святого Павла, одного в монастыре Хиландар и подозрения на инфицирование в Лакском ските (ските святого Димитрия)", - сообщило Афинское агентство новостей АМНА.Один монах из монастыря святого Павла был доставлен и находится на лечении в больнице в Салониках. Оба монастыря закрыты на карантин. На Афоне находятся специалисты национальной организации общественного здравоохранения для дальнейшего исследования подозрительных случаев, сообщает АМНА.
https://ria.ru/20200922/afon-1577604214.html
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афон (гора)
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греция
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религия, афон (гора), новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, салоники, греция, в мире

Диписточник: данные о попытке помешать визиту Мишустина на Афон не верны

23:37 22.09.2020 (обновлено: 23:49 22.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с десятилетним юбилеем коллектив РАНХиГС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с десятилетним юбилеем коллектив РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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АФИНЫ, 22 сен - РИА Новости. Дипломатический источник в Греции назвал "личными измышлениями и спекуляциями" заявления о якобы попытке помешать неофициальному визиту премьер-министра России Михаила Мишустина на Афон.
Как он сообщил РИА Новости, заявления о том, что Афон якобы пытаются закрыть на карантин под предлогом коронавируса из-за визита премьера РФ, "являются личными измышлениями и спекуляциями".
Афинское агентство новостей АМНА в понедельник сообщило, что Мишустин совершит 24-25 сентября двухдневную паломническую поездку на гору Афон, посетит административный центр Афона Кариес, встретится с руководством монашеской республики, побывает в Свято-Пантелеимоновом монастыре, где проживают монахи в основном российского происхождения. Это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника на Афон, который находится в каноническом подчинении Константинопольского патриархата, с момента разрыва отношений между РПЦ и Константинополем в октябре 2018 года из-за признания Фанаром раскольничьей церкви на Украине.
Близкий к церковным кругам источник сообщил РИА Новости, что предстоящая поездка российского премьера на Афон вызвала беспокойство у некоторых представителей церкви и политиков, выступающих против российского присутствия в Греции, и в связи с этим они пытаются объявить на Святой Горе карантин под предлогом борьбы с коронавирусом.
Во вторник в административном центре Афона Кариесе прошла встреча с участием главного эпидемиолога Греции Сотириса Циодраса и генерального секретаря гражданской защиты Василиоса Папагеоргиу на тему остановки распространения коронавируса на полуострове Афон.
По итогам встречи Священный Кинот Афона, руководящий орган монашеской республики, ввел ограничения на Святой Горе из-за коронавируса. Кинот разослал циркуляр всем монастырям Афона, в котором в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса ограничивается число посетителей – не более 10 на монастырь. Циркуляр также запрещает передвижение посетителей в монастырь кроме тех, у кого есть разрешение. Эта мера относится в основном к посетителям, имеющим работу в монастырях, сотрудникам, поставщикам и работникам, и существенно сокращает возможности для других паломников.
"Издание распоряжения для монастырей было сочтено необходимым после подтвержденных случаев коронавируса в монастыре святого Павла, одного в монастыре Хиландар и подозрения на инфицирование в Лакском ските (ските святого Димитрия)", - сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Один монах из монастыря святого Павла был доставлен и находится на лечении в больнице в Салониках. Оба монастыря закрыты на карантин. На Афоне находятся специалисты национальной организации общественного здравоохранения для дальнейшего исследования подозрительных случаев, сообщает АМНА.
Иверский монастырь на горе Афон - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 15:10Религия и мировоззрение
Источник: Афон пытаются закрыть на карантин из-за визита премьера РФ
502012
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Религия и мировоззрениеРелигияАфон (гора)Новости - Религия и мировоззрениеМихаил МишустинСалоникиГрецияВ мире
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