https://ria.ru/20200922/afon-1577604214.html

Источник: Афон пытаются закрыть на карантин из-за визита премьера РФ

Предстоящий неофициальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Афон вызвал беспокойство у некоторых представителей церкви и политиков, выступающих... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:10

2020-09-22T15:10

2020-09-22T15:15

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

афон (гора)

новости - религия и мировоззрение

михаил мишустин

русская православная церковь

греция

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<strong>АФИНЫ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Предстоящий неофициальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Афон вызвал беспокойство у некоторых представителей церкви и политиков, выступающих против российского присутствия в Греции, и в связи с этим они пытаются объявить на Святой Горе карантин под предлогом борьбы с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, близкий к церковным кругам.Ранее стало известно о возможном визите Мишустина в Грецию. Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что Мишустин совершит в сентябре двухдневную паломническую поездку на гору Афон, посетит административный центр Афона Кариес, встретится с руководством монашеской республики, побывает в Свято-Пантелеимоновом монастыре, где проживают монахи в основном российского происхождения.Это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника на Афон, который находится в каноническом подчинении Константинопольского патриархата, с момента разрыва отношений между РПЦ и Константинополем в октябре 2018 года из-за признания раскольничьей церкви на Украине.Вместе с сообщением о предстоящей поездке появились публикации, что на Афоне сложная ситуация с коронавирусом, на карантин закрыт монастырь святого Павла из-за восьми заболевших монахов, двое инфицированных есть в Хиландаре и ските святого Димитрия (Лакский скит). В понедельник блог "Свет Фанара", отражающий позицию Константинопольского патриархата, опубликовал заметку "Закрыть Святую Гору для паломников из-за пандемии коронавируса", в которой говорится, что монастырь святого Павла объявил, что перестанет принимать паломников до 27 сентября 2020 года "из-за чрезвычайной эпидемии гриппа".При этом источник РИА Новости сообщил, что на Афоне только один заболевший коронавирусом. "Нет там вспышки заболевания. Есть один случай заболевания, его перевезли в Салоники, в больницу ΑΧΕΠΑ", - сказал он, сославшись на информацию от святогорцев."Они пытаются закрыть Афон из-за политических аспектов. Сейчас там каждый день выдают диамонитирион (специальное письменное разрешение на посещение Святой Горы, обязательное для всех гостей – ред.) без каких-либо проблем. Не может быть случаев инфицирования, если посетители перед приездом делают тест", - сказал собеседник.По его словам, тест делают и монахи после поездок за пределы Афона.

https://ria.ru/20191023/1560076647.html

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афон (гора)

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, афон (гора), новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, русская православная церковь, греция