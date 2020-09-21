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Матвиенко: женщинам в РФ предоставлены широкие возможности
Женщины в России все активнее участвуют в бизнесе и работе структур госуправления, им предоставляются широкие возможности, но на практике результат мог бы быть... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:04
2020-09-21T17:04
валентина матвиенко
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Женщины в России все активнее участвуют в бизнесе и работе структур госуправления, им предоставляются широкие возможности, но на практике результат мог бы быть лучше, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе презентации новой образовательной программы "Женщина-лидер".Матвиенко приветствовала участниц программы "Женщина-лидер", отметив, что этот формат востребованный, долгожданный. После анонсирования программы состав первого потока пришлось увеличить почти в полтора раза, отметила законодатель."В современном мире именно женщины с органически присущей им склонностью к компромиссам, стремлением найти взаимоприемлемые решения могут добиться впечатляющих результатов", - сказала сенатор.По ее мнению, в дальнейшем потребность в новом, более мягком стиле управления будет только возрастать. "Запрос на женское лидерство растет не только в России, но и во всем мире", - отметила она.Матвиенко подчеркнула, что в России обеспечено гендерное равенство, в том числе и в сфере карьеры. "Женщины все активнее участвуют в работе структур госуправления, в бизнесе. Вместе с тем, хотя для женщин предоставляются широкие возможности, на практике результат мог бы быть лучше", - считает политик.По ее мнению, нужно популяризировать возможности развития женщин как лидеров, при этом участницы конкурса могли бы стать примером для подражания.Матвиенко напомнила, что по опросам образ успешного человека до сих пор ассоциируется с мужчиной - 83% определили успешным "современника" и только 17% - "современницу". В пресс-службе спикера уточнили РИА Новости, что исследования проводили Совет Евразийского женского форума совместно с аналитическим центром НАФИ.Кроме того, более 40% россиян считают, что построить успешную карьеру женщинам гораздо сложнее, сказала парламентарий. Вместе с тем, более половины считают иначе, добавила она.По данным пресс-службы НАФИ, исследование проводилось в 2019 году, выборка составила 1811 респондентов. В опросе приняли участие жители 8 федеральных округов, 46 регионов и 150 населенных пунктов России в возрасте от 14 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Форма опроса: личные (face-2-face) интервью с использованием планшетов.
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валентина матвиенко, общество

Матвиенко: женщинам в РФ предоставлены широкие возможности

17:04 21.09.2020
55
© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Женщины в России все активнее участвуют в бизнесе и работе структур госуправления, им предоставляются широкие возможности, но на практике результат мог бы быть лучше, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе презентации новой образовательной программы "Женщина-лидер".
Матвиенко приветствовала участниц программы "Женщина-лидер", отметив, что этот формат востребованный, долгожданный. После анонсирования программы состав первого потока пришлось увеличить почти в полтора раза, отметила законодатель.
"В современном мире именно женщины с органически присущей им склонностью к компромиссам, стремлением найти взаимоприемлемые решения могут добиться впечатляющих результатов", - сказала сенатор.
По ее мнению, в дальнейшем потребность в новом, более мягком стиле управления будет только возрастать. "Запрос на женское лидерство растет не только в России, но и во всем мире", - отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что в России обеспечено гендерное равенство, в том числе и в сфере карьеры. "Женщины все активнее участвуют в работе структур госуправления, в бизнесе. Вместе с тем, хотя для женщин предоставляются широкие возможности, на практике результат мог бы быть лучше", - считает политик.
По ее мнению, нужно популяризировать возможности развития женщин как лидеров, при этом участницы конкурса могли бы стать примером для подражания.
Матвиенко напомнила, что по опросам образ успешного человека до сих пор ассоциируется с мужчиной - 83% определили успешным "современника" и только 17% - "современницу". В пресс-службе спикера уточнили РИА Новости, что исследования проводили Совет Евразийского женского форума совместно с аналитическим центром НАФИ.
Кроме того, более 40% россиян считают, что построить успешную карьеру женщинам гораздо сложнее, сказала парламентарий. Вместе с тем, более половины считают иначе, добавила она.
По данным пресс-службы НАФИ, исследование проводилось в 2019 году, выборка составила 1811 респондентов. В опросе приняли участие жители 8 федеральных округов, 46 регионов и 150 населенных пунктов России в возрасте от 14 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Форма опроса: личные (face-2-face) интервью с использованием планшетов.
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Валентина МатвиенкоОбщество
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