https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577577117.html

В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал

Подземные толчки ощущались в ночь на вторник в четырех районах Бурятии, идет обследование зданий, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T23:14

2020-09-21T23:14

2020-09-21T23:15

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

слюдянский район

иркутская область

иркутск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Подземные толчки ощущались в ночь на вторник в четырех районах <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija/" target="_blank">Бурятии</a>, идет обследование зданий, <a href="https://t.me/mchs_official/2084" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> в Telegram-канале <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.В ночь на вторник в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в районе озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a> произошло землетрясение. По данным МЧС, его магнитуда составила 5,9, эпицентр располагался в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, жертв и пострадавших нет. Согласно информации ведомства, спустя 15 минут после основного землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3. В <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> введен режим повышенной готовности."Ощущались толчки в четырёх районах Республики Бурятия магнитудой 2,5-3 балла", - говорится в сообщении спасательного ведомства.Отмечается, что сведений о разрушениях и пострадавших не поступало."По Бурятии работает восемь групп на обследовании зданий и сооружений", - информирует ведомство.

https://ria.ru/20200921/irkutsk-1577576780.html

республика бурятия

слюдянский район

иркутская область

иркутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия