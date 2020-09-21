Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577577117.html
В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
Подземные толчки ощущались в ночь на вторник в четырех районах Бурятии, идет обследование зданий, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T23:14
2020-09-21T23:15
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
слюдянский район
иркутская область
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979707_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_42aa8905a4ef9640f6738f7e723ba511.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Подземные толчки ощущались в ночь на вторник в четырех районах <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija/" target="_blank">Бурятии</a>, идет обследование зданий, <a href="https://t.me/mchs_official/2084" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> в Telegram-канале <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.В ночь на вторник в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в районе озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a> произошло землетрясение. По данным МЧС, его магнитуда составила 5,9, эпицентр располагался в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, жертв и пострадавших нет. Согласно информации ведомства, спустя 15 минут после основного землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3. В <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> введен режим повышенной готовности."Ощущались толчки в четырёх районах Республики Бурятия магнитудой 2,5-3 балла", - говорится в сообщении спасательного ведомства.Отмечается, что сведений о разрушениях и пострадавших не поступало."По Бурятии работает восемь групп на обследовании зданий и сооружений", - информирует ведомство.
https://ria.ru/20200921/irkutsk-1577576780.html
республика бурятия
слюдянский район
иркутская область
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979707_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_579f13e8f288f1121b5314b244b40c52.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), слюдянский район, иркутская область, иркутск, происшествия

В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал

23:14 21.09.2020 (обновлено: 23:15 21.09.2020)
1512
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подземные толчки ощущались в ночь на вторник в четырех районах Бурятии, идет обследование зданий, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
В ночь на вторник в Иркутской области в районе озера Байкал произошло землетрясение. По данным МЧС, его магнитуда составила 5,9, эпицентр располагался в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе, жертв и пострадавших нет. Согласно информации ведомства, спустя 15 минут после основного землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3. В Иркутске введен режим повышенной готовности.
"Ощущались толчки в четырёх районах Республики Бурятия магнитудой 2,5-3 балла", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Отмечается, что сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
"По Бурятии работает восемь групп на обследовании зданий и сооружений", - информирует ведомство.
Нижняя набережная Ангары, Иркутск - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 22:49
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
400801
Обсудить0
Республика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Слюдянский районИркутская областьИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
Города России. Иркутск
Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
Сейсмограф. Архивное фото
Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
Нижняя набережная Ангары, Иркутск
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов: водитель о ДТП на Остоженке
Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
Президент США Дональд Трамп
Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
Лаборатория
В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
Стюардесса
Севшая на шпагат стюардесса восхитила пользователей Сети
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Михаил Боярский
Путин наградил Михаила Боярского орденом
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Города России. Иркутск
Жители Иркутска сообщили о повторных толчках после землетрясения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Лавров выступил от лица ОДКБ на сессии Генассамблеи ООН
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Лента новостейМолния