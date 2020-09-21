https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577576929.html

Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения

Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты в Иркутске работают в штатном режиме после землетрясения, сообщает администрация города. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T23:02

2020-09-21T23:02

2020-09-21T23:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

иркутск

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> работают в штатном режиме после землетрясения, сообщает администрация города.В ночь на вторник в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> произошло землетрясение. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, его магнитуда составила 5,9, эпицентр располагался в 15 километрах от поселка Култук в <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянском районе</a>, жертв и пострадавших нет. Согласно информации ведомства, спустя 15 минут после основного землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3. В Иркутске введен режим повышенной готовности."​Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении на сайте администрации Иркутска.

https://ria.ru/20171226/1511509320.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, иркутск, происшествия