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Жители Иркутска сообщили о повторных толчках после землетрясения
Жители Иркутска сообщают в соцсетях о повторных толчках после землетрясения, произошедшего в районе озера Байкал. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T22:03
2020-09-21T23:01
европейский средиземноморский сейсмологический центр
слюдянка
иркутск
усолье-сибирское
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутска</a> сообщают в соцсетях о повторных толчках после землетрясения, произошедшего в районе озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sredizemnomorskijj_sejjsmologicheskijj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Европейский средиземноморский сейсмологический центр</a> (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Подземные толчки были зафиксированы в 18.04 по времени UTC (21.04 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanka/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянка</a> и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала."Только что у нас в Иркутске было землетрясение. Примерно началось все в 02.06. И продолжалось где-то минуту. Было очень страшно", - рассказала в соцсети Instagram одна из жительниц Иркутска.По словам жителей, в 2.20 по местному времени (21.20 мск) произошли повторные толчки. "В 2.20 второй раз, я спать боюсь ложиться", - написала одна из жительниц города в Instagram. "Второй раз трясет", - написала другая жительница города. "Только что повторно было, жуть", - добавила еще одна девушка."Я тоже не сплю, деревянный дом ходил ходуном! Сейчас повтор был, но небольшой", - рассказала пользователь соцсети из Иркутска. "У меня балконная дверь открылась настежь и двери по дому, живу на седьмом, такое чувство, будто танк проехал", - рассказала жительница региона. "Сон как рукой сняло, можно на работу собираться", - пошутила еще одна женщина.Жители пишут, что сильные толчки ощущались и в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>, которое находится примерно в 150 километрах от Байкала, и в <a href="http://ria.ru/location_Tulun/" target="_blank" data-auto="true">Тулуне</a>, который расположен в 470 километрах.
https://ria.ru/20200915/zemletryasenie-1577243544.html
https://ria.ru/20200919/zemletryasenie-1577475088.html
слюдянка
иркутск
усолье-сибирское
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европейский средиземноморский сейсмологический центр, слюдянка, иркутск, усолье-сибирское, происшествия

Жители Иркутска сообщили о повторных толчках после землетрясения

22:03 21.09.2020 (обновлено: 23:01 21.09.2020)
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© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанкГорода России. Иркутск
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Юрий Иванов
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ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. Жители Иркутска сообщают в соцсетях о повторных толчках после землетрясения, произошедшего в районе озера Байкал.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Подземные толчки были зафиксированы в 18.04 по времени UTC (21.04 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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"Только что у нас в Иркутске было землетрясение. Примерно началось все в 02.06. И продолжалось где-то минуту. Было очень страшно", - рассказала в соцсети Instagram одна из жительниц Иркутска.
По словам жителей, в 2.20 по местному времени (21.20 мск) произошли повторные толчки. "В 2.20 второй раз, я спать боюсь ложиться", - написала одна из жительниц города в Instagram. "Второй раз трясет", - написала другая жительница города. "Только что повторно было, жуть", - добавила еще одна девушка.
"Я тоже не сплю, деревянный дом ходил ходуном! Сейчас повтор был, но небольшой", - рассказала пользователь соцсети из Иркутска. "У меня балконная дверь открылась настежь и двери по дому, живу на седьмом, такое чувство, будто танк проехал", - рассказала жительница региона. "Сон как рукой сняло, можно на работу собираться", - пошутила еще одна женщина.
Жители пишут, что сильные толчки ощущались и в Усолье-Сибирском, которое находится примерно в 150 километрах от Байкала, и в Тулуне, который расположен в 470 километрах.
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