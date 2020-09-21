https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577575852.html

Жители Иркутска сообщили о повторных толчках после землетрясения

Жители Иркутска сообщают в соцсетях о повторных толчках после землетрясения, произошедшего в районе озера Байкал. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T22:03

2020-09-21T22:03

2020-09-21T23:01

европейский средиземноморский сейсмологический центр

слюдянка

иркутск

усолье-сибирское

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/139220/22/1392202241_0:176:3019:1874_1400x0_80_0_0_e0b3cef1584529f41607d531ac50fede.jpg

<strong>ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутска</a> сообщают в соцсетях о повторных толчках после землетрясения, произошедшего в районе озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sredizemnomorskijj_sejjsmologicheskijj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Европейский средиземноморский сейсмологический центр</a> (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Подземные толчки были зафиксированы в 18.04 по времени UTC (21.04 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города <a href="http://ria.ru/location_Sljudjanka/" target="_blank" data-auto="true">Слюдянка</a> и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала."Только что у нас в Иркутске было землетрясение. Примерно началось все в 02.06. И продолжалось где-то минуту. Было очень страшно", - рассказала в соцсети Instagram одна из жительниц Иркутска.По словам жителей, в 2.20 по местному времени (21.20 мск) произошли повторные толчки. "В 2.20 второй раз, я спать боюсь ложиться", - написала одна из жительниц города в Instagram. "Второй раз трясет", - написала другая жительница города. "Только что повторно было, жуть", - добавила еще одна девушка."Я тоже не сплю, деревянный дом ходил ходуном! Сейчас повтор был, но небольшой", - рассказала пользователь соцсети из Иркутска. "У меня балконная дверь открылась настежь и двери по дому, живу на седьмом, такое чувство, будто танк проехал", - рассказала жительница региона. "Сон как рукой сняло, можно на работу собираться", - пошутила еще одна женщина.Жители пишут, что сильные толчки ощущались и в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a>, которое находится примерно в 150 километрах от Байкала, и в <a href="http://ria.ru/location_Tulun/" target="_blank" data-auto="true">Тулуне</a>, который расположен в 470 километрах.

https://ria.ru/20200915/zemletryasenie-1577243544.html

https://ria.ru/20200919/zemletryasenie-1577475088.html

слюдянка

иркутск

усолье-сибирское

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский средиземноморский сейсмологический центр, слюдянка, иркутск, усолье-сибирское, происшествия