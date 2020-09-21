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https://ria.ru/20200921/zelenskiy-1577552755.html
Зеленский отреагировал на петицию с требованием уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:03
2020-09-21T20:36
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> считает, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки и это не является основанием для его отставки с поста главы государства.Электронная петиция с требованием отставки президента <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> Владимира Зеленского была зарегистрирована на сайте главы государства 8 июля. Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил, что Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит украинское законодательство. Необходимое количество голосов она собрала за 9 дней.В ответе на петицию Зеленский отметил, что его обещание покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, и позиция по этому вопросу остается неизменной.Ранее офис президента сообщил, что Зеленский лично уведомил национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Позже Зеленский задекларировал получение около полумиллиона долларов от продажи имущества.Как сообщает пресс-служба, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.
https://ria.ru/20200918/donbass-1577468488.html
https://ria.ru/20200915/zelenskiy-1577270139.html
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украина
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Новости
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РИА Новости
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владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский отреагировал на петицию с требованием уйти в отставку

15:03 21.09.2020 (обновлено: 20:36 21.09.2020)
5938
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки и это не является основанием для его отставки с поста главы государства.
Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована на сайте главы государства 8 июля. Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил, что Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит украинское законодательство. Необходимое количество голосов она собрала за 9 дней.
В ответе на петицию Зеленский отметил, что его обещание покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, и позиция по этому вопросу остается неизменной.

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то она заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства", - завил Зеленский в ответе к петиции, размещённой на сайте президента в понедельник. По его словам, учитывая изложенное, принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется.

Ранее офис президента сообщил, что Зеленский лично уведомил национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Позже Зеленский задекларировал получение около полумиллиона долларов от продажи имущества.
Как сообщает пресс-служба, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.
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