https://ria.ru/20200921/zelenskiy-1577548790.html

Рейтинг Зеленского упал до 22%, показал опрос

Президента Украины Владимира Зеленского снова поддержали бы на выборах, если бы они прошли в сентябре, только 22,2% потенциальных избирателей, хотя весной... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:09

2020-09-21T14:09

2020-09-21T14:09

оппозиционная платформа - за жизнь

кмис

донбасс

петр порошенко

владимир зеленский

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

киев

украина

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> снова поддержали бы на выборах, если бы они прошли в сентябре, только 22,2% потенциальных избирателей, хотя весной прошлого года его поддержали более 70% граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).Ранее в сентябре социологическая группа "Рейтинг" публиковала результаты похожего опроса, который показал, что рейтинг Зеленского упал до 29%, сопредседателя парламентской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Bojjko/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Бойко</a> тогда поддерживали 15,5% респондентов, а экс-президента Украины Петра Порошенко – 14%."Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения: 22,2% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 13,2% - за Петра Порошенко, 9,3% - за Юрия Бойко, 6,8% - за (лидера партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" – ред.) <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлию Тимошенко</a>", - говорится в презентации опроса, опубликованной в понедельник на сайте <a href="http://ria.ru/organization_KMIS/" target="_blank" data-auto="true">КМИС</a>.Уровень поддержки остальных кандидатов составил менее 5%.Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территорий <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, в форме телефонного интервью с использованием компьютера (методом CATI) с 12 по 16 сентября. Опрошены 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/zelenskiy-1577516124.html

https://ria.ru/20200916/donbass-1577301771.html

borziyoduvanchik Сравнялся с рейтингом бункерного. Теперь на равных могут говорить. 13

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донбасс

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, кмис, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", киев, украина, в мире