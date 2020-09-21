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https://ria.ru/20200921/zarif-1577571897.html
Иран оценил возможность возобновления отношений с США
Налаживание отношений США и Ирана возможно, если Вашингтон этого хочет, пусть пошлет сигнал, что готов покончить с политикой давления, заявил в понедельник... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:41
2020-09-21T20:34
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
мид ирана
джо байден
тегеран (город)
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сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Налаживание отношений <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> возможно, если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> этого хочет, пусть пошлет сигнал, что готов покончить с политикой давления, заявил в понедельник глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a>."Я не верю, что все невозможно, но я думаю, что это потребует больших усилий", - заявил Зариф, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление отношений между <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегераном</a> и Вашингтоном, если <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> будет избран президентом США.В ходе онлайн-дискуссии на площадке "Комитета по международным отношениям" Зариф напомнил, что Иран ранее уже проявлял добрую волю и вступал в переговоры с США, в том числе по ядерной программе."Это было непросто, переговоры по <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> были очень трудными и они основывались не на взаимном доверии, но недоверии, но все получилось... Я думаю, что после этих очень трудных лет президентства (Дональда) Трампа для США очень важно послать Ирану правильный сигнал, что они готовы покончить с политикой давления", - подчеркнул Зариф.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний глава государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/zarif-1577571290.html
https://ria.ru/20200721/1574673924.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, джо байден, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире

Иран оценил возможность возобновления отношений с США

19:41 21.09.2020 (обновлено: 20:34 21.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Налаживание отношений США и Ирана возможно, если Вашингтон этого хочет, пусть пошлет сигнал, что готов покончить с политикой давления, заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Я не верю, что все невозможно, но я думаю, что это потребует больших усилий", - заявил Зариф, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление отношений между Тегераном и Вашингтоном, если Джо Байден будет избран президентом США.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 19:27
Глава МИД Ирана потребовал от США возместить ущерб за выход из СВПД
В ходе онлайн-дискуссии на площадке "Комитета по международным отношениям" Зариф напомнил, что Иран ранее уже проявлял добрую волю и вступал в переговоры с США, в том числе по ядерной программе.
"Это было непросто, переговоры по СВПД были очень трудными и они основывались не на взаимном доверии, но недоверии, но все получилось... Я думаю, что после этих очень трудных лет президентства (Дональда) Трампа для США очень важно послать Ирану правильный сигнал, что они готовы покончить с политикой давления", - подчеркнул Зариф.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаДжо БайденТегеран (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
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