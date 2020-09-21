https://ria.ru/20200921/zarif-1577571897.html

Иран оценил возможность возобновления отношений с США

Налаживание отношений США и Ирана возможно, если Вашингтон этого хочет, пусть пошлет сигнал, что готов покончить с политикой давления, заявил в понедельник... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:41

2020-09-21T19:41

2020-09-21T20:34

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

мид ирана

джо байден

тегеран (город)

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Налаживание отношений <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> возможно, если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> этого хочет, пусть пошлет сигнал, что готов покончить с политикой давления, заявил в понедельник глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a>."Я не верю, что все невозможно, но я думаю, что это потребует больших усилий", - заявил Зариф, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление отношений между <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегераном</a> и Вашингтоном, если <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> будет избран президентом США.В ходе онлайн-дискуссии на площадке "Комитета по международным отношениям" Зариф напомнил, что Иран ранее уже проявлял добрую волю и вступал в переговоры с США, в том числе по ядерной программе."Это было непросто, переговоры по <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> были очень трудными и они основывались не на взаимном доверии, но недоверии, но все получилось... Я думаю, что после этих очень трудных лет президентства (Дональда) Трампа для США очень важно послать Ирану правильный сигнал, что они готовы покончить с политикой давления", - подчеркнул Зариф.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний глава государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/zarif-1577571290.html

https://ria.ru/20200721/1574673924.html

тегеран (город)

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, джо байден, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире