https://ria.ru/20200921/zakon-1579539556.html
Госдума предложила принять закон об исполнении бюджета ФОМС за 2019 год
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:21
2020-09-21T11:21
2020-10-13T11:59
обязательное медицинское страхование
госдума рф
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС) за прошлый год.На рассмотрение Думы документ будет вынесен 24 сентября."Исполнение бюджета фонда в 2019 году обеспечило выполнение принятых обязательств", - сказала на заседании комитета председатель ФОМС Елена Чернякова.Согласно правительственному законопроекту, доходы фонда в прошлом году составили 2,124 триллиона рублей (увеличение на 12% по сравнению с 2018 годом), расходы - 2,187 триллиона рублей (рост на 10%), дефицит - около 63 миллиардов рублей.Бюджетам территориальных фондов были предоставлены субвенции в размере более 2 триллионов рублей - на 10,7% больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20200724/1574843699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС) за прошлый год.
На рассмотрение Думы документ будет вынесен 24 сентября.
"Исполнение бюджета фонда в 2019 году обеспечило выполнение принятых обязательств", - сказала на заседании комитета председатель ФОМС Елена Чернякова.
Согласно правительственному законопроекту, доходы фонда в прошлом году составили 2,124 триллиона рублей (увеличение на 12% по сравнению с 2018 годом), расходы - 2,187 триллиона рублей (рост на 10%), дефицит - около 63 миллиардов рублей.
В расходах фонда основную долю (94,7%) составляли субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на осуществление переданных полномочий по организации обязательного медстрахования в регионах.
Бюджетам территориальных фондов были предоставлены субвенции в размере более 2 триллионов рублей - на 10,7% больше, чем годом ранее.