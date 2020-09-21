https://ria.ru/20200921/zakon-1579539556.html

Госдума предложила принять закон об исполнении бюджета ФОМС за 2019 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:21

2020-09-21T11:21

2020-10-13T11:59

обязательное медицинское страхование

госдума рф

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС) за прошлый год.На рассмотрение Думы документ будет вынесен 24 сентября."Исполнение бюджета фонда в 2019 году обеспечило выполнение принятых обязательств", - сказала на заседании комитета председатель ФОМС Елена Чернякова.Согласно правительственному законопроекту, доходы фонда в прошлом году составили 2,124 триллиона рублей (увеличение на 12% по сравнению с 2018 годом), расходы - 2,187 триллиона рублей (рост на 10%), дефицит - около 63 миллиардов рублей.Бюджетам территориальных фондов были предоставлены субвенции в размере более 2 триллионов рублей - на 10,7% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20200724/1574843699.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф