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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200921/zaderzhanie-1577538992.html
В Белоруссии в воскресенье задержали 442 человека
Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье на несанкционированных акциях оппозиции в стране задержали 442 человека, в том числе в Минске – 266. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:48
2020-09-21T12:12
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщила, что в воскресенье на несанкционированных акциях оппозиции в стране задержали 442 человека, в том числе в Минске – 266."Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина, из них в Минске – 266. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек", - отмечается в сообщении пресс-службы в <u><a href="https://t.me/s/pressmvd">Telegram-канале</a></u>.В воскресенье в Минске и других городах республики прошли несанкционированные акции протеста, милиция сообщала о точечных задержаниях.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/belorussiya-1577514161.html
Пора отлавливать провокаторов и нарушителей правопорядка.
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии в воскресенье задержали 442 человека

11:48 21.09.2020 (обновлено: 12:12 21.09.2020)
787
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста "Марш справедливости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста Марш справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста "Марш справедливости" в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье на несанкционированных акциях оппозиции в стране задержали 442 человека, в том числе в Минске – 266.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина, из них в Минске – 266. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В воскресенье в Минске и других городах республики прошли несанкционированные акции протеста, милиция сообщала о точечных задержаниях.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Не запугаешь. Сын Лукашенко дал оценку митингам в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пора отлавливать провокаторов и нарушителей правопорядка.
21 сентября, 11:59
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