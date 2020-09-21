В Белоруссии в воскресенье задержали 442 человека
11:48 21.09.2020 (обновлено: 12:12 21.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста "Марш справедливости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста "Марш справедливости" в Минске
МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье на несанкционированных акциях оппозиции в стране задержали 442 человека, в том числе в Минске – 266.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина, из них в Минске – 266. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В воскресенье в Минске и других городах республики прошли несанкционированные акции протеста, милиция сообщала о точечных задержаниях.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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