https://ria.ru/20200921/zaderzhanie-1577538992.html

В Белоруссии в воскресенье задержали 442 человека

Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье на несанкционированных акциях оппозиции в стране задержали 442 человека, в том числе в Минске – 266. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T11:48

2020-09-21T11:48

2020-09-21T12:12

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщила, что в воскресенье на несанкционированных акциях оппозиции в стране задержали 442 человека, в том числе в Минске – 266."Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина, из них в Минске – 266. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек", - отмечается в сообщении пресс-службы в <u><a href="https://t.me/s/pressmvd">Telegram-канале</a></u>.В воскресенье в Минске и других городах республики прошли несанкционированные акции протеста, милиция сообщала о точечных задержаниях.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/belorussiya-1577514161.html

Петр Сторовой Пора отлавливать провокаторов и нарушителей правопорядка. 12

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире