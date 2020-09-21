https://ria.ru/20200921/zabolevaniya-1577550210.html

В Госдуме заверили, что затраты на лечение редких заболеваний будут расти

Затраты бюджета в предстоящие три года на лечение высокозатратных нозологий сокращаться не будут, наоборот, увеличение финансирования за 2021-2023 годы составит РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:28

2020-09-21T14:28

2020-09-21T14:28

андрей исаев

госдума рф

единая россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Затраты бюджета в предстоящие три года на лечение высокозатратных нозологий сокращаться не будут, наоборот, увеличение финансирования за 2021-2023 годы составит порядка 13 миллиардов рублей, заявил первый зампред фракции <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a>."Ряд либеральных средств массовой информации сообщил о том, что якобы в предстоящем бюджете планируется сократить средства на высокозатратные нозологии, лечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. Эти сообщения являются абсолютной ложью", - сказал Исаев журналистам.Он подчеркнул, что эта тема для фракции является крайне важной и обсуждалась в ходе нулевого чтения бюджета РФ."Средства на лечение 14 высокозатратных нозологий предполагается не сократить, а увеличить. Так, если в 2021 году на эти цели было направлено 61 миллиард 800 миллионов рублей, то в следующем году, и это будет заложено в бюджете, предполагается увеличить эту сумму до 64 миллиардов 300 миллионов рублей, а в 2022 году — до 66 миллиардов 960 миллионов рублей, то есть почти 67 миллиардов. Точно также и в 2023 году. Всего увеличение средств на лечение нозологий за три года составит почти 13 миллиардов рублей", - сказал Исаев.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/myasnikov-1577221757.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей исаев, госдума рф, единая россия, экономика