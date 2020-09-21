Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/zabolevaniya-1577550210.html
В Госдуме заверили, что затраты на лечение редких заболеваний будут расти
Затраты бюджета в предстоящие три года на лечение высокозатратных нозологий сокращаться не будут, наоборот, увеличение финансирования за 2021-2023 годы составит РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:28
2020-09-21T14:28
андрей исаев
госдума рф
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_d02c1ed1a1a0f2fd9db0f2166ded8f4f.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Затраты бюджета в предстоящие три года на лечение высокозатратных нозологий сокращаться не будут, наоборот, увеличение финансирования за 2021-2023 годы составит порядка 13 миллиардов рублей, заявил первый зампред фракции <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a>."Ряд либеральных средств массовой информации сообщил о том, что якобы в предстоящем бюджете планируется сократить средства на высокозатратные нозологии, лечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. Эти сообщения являются абсолютной ложью", - сказал Исаев журналистам.Он подчеркнул, что эта тема для фракции является крайне важной и обсуждалась в ходе нулевого чтения бюджета РФ."Средства на лечение 14 высокозатратных нозологий предполагается не сократить, а увеличить. Так, если в 2021 году на эти цели было направлено 61 миллиард 800 миллионов рублей, то в следующем году, и это будет заложено в бюджете, предполагается увеличить эту сумму до 64 миллиардов 300 миллионов рублей, а в 2022 году — до 66 миллиардов 960 миллионов рублей, то есть почти 67 миллиардов. Точно также и в 2023 году. Всего увеличение средств на лечение нозологий за три года составит почти 13 миллиардов рублей", - сказал Исаев.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/myasnikov-1577221757.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_3180522f95ea93104955ed3f13027297.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей исаев, госдума рф, единая россия, экономика

В Госдуме заверили, что затраты на лечение редких заболеваний будут расти

14:28 21.09.2020
195
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Затраты бюджета в предстоящие три года на лечение высокозатратных нозологий сокращаться не будут, наоборот, увеличение финансирования за 2021-2023 годы составит порядка 13 миллиардов рублей, заявил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
"Ряд либеральных средств массовой информации сообщил о том, что якобы в предстоящем бюджете планируется сократить средства на высокозатратные нозологии, лечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. Эти сообщения являются абсолютной ложью", - сказал Исаев журналистам.
Он подчеркнул, что эта тема для фракции является крайне важной и обсуждалась в ходе нулевого чтения бюджета РФ.
"Средства на лечение 14 высокозатратных нозологий предполагается не сократить, а увеличить. Так, если в 2021 году на эти цели было направлено 61 миллиард 800 миллионов рублей, то в следующем году, и это будет заложено в бюджете, предполагается увеличить эту сумму до 64 миллиардов 300 миллионов рублей, а в 2022 году — до 66 миллиардов 960 миллионов рублей, то есть почти 67 миллиардов. Точно также и в 2023 году. Всего увеличение средств на лечение нозологий за три года составит почти 13 миллиардов рублей", - сказал Исаев.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:29
Доктор Мясников назвал необычные симптомы опасных заболеваний
400003
Обсудить0
Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияЭкономика
Рекомендуем
Молоток в зале судебных заседаний
Обвиняемому в насилии над детьми оренбургскому священнику продлили арест
Избиратель на участке для предварительного голосования в США
Facebook запустил кампанию, мотивирующую на голосование на выборах в США
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде
Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан
Алексей Навальный
Навальный потребовал вернуть изъятую у него в Омске одежду
Аркадий Ротенберг
Представитель Ротенберга опроверг данные СМИ о счетах в британском банке
Блюдо из жареного риса
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Логотип мессенджера Telegram
В работе Telegram произошел сбой
Арепливир
В Петербурге пытались продать онлайн препарат от COVID-19 "Арепливир"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге нашли части детского скелета на чердаке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Боррель призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией
Набережная в Донецке
Раскрыт план Киева по передаче земель в Донбассе иностранцам
Мария Колесникова
На суд над Марией Колесниковой пришли иностранные дипломаты
Сусанинская площадь в Костроме
Костромские власти рассказали о восстановлении промышленности в регионе
Алексей Навальный
Врач Ющенко рассказал, что больше всего удивляет в ситуации с Навальным
Офицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Более 160 политиков из разных стран подписали письмо в защиту Ассанжа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Лавров выступил от лица ОДКБ на сессии Генассамблеи ООН
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Лента новостейМолния