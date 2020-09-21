https://ria.ru/20200921/whatsapp--1577542841.html

В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:38

2020-09-21T12:38

2020-09-21T13:15

whatsapp inc.

технологии

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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo.Отмечается, что разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование.По данным портала, после запуска функции в приложении появится раздел "Привязанные устройства", где пользователь сможет подключить одновременно до четырех гаджетов. После этого мессенджер будет доступен без подключения через смартфон.На привязанных устройствах появится возможность синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определенные чаты.

https://ria.ru/20200909/whatsapp-1576963377.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии