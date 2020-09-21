https://ria.ru/20200921/whatsapp--1577542841.html
В WhatsApp появится новая функция
WhatsApp запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:38
2020-09-21T12:38
2020-09-21T13:15
whatsapp inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo.Отмечается, что разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование.По данным портала, после запуска функции в приложении появится раздел "Привязанные устройства", где пользователь сможет подключить одновременно до четырех гаджетов. После этого мессенджер будет доступен без подключения через смартфон.На привязанных устройствах появится возможность синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определенные чаты.
https://ria.ru/20200909/whatsapp-1576963377.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., технологии