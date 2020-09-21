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https://ria.ru/20200921/whatsapp--1577542841.html
В WhatsApp появится новая функция
WhatsApp запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:38
2020-09-21T13:15
whatsapp inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo.Отмечается, что разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование.По данным портала, после запуска функции в приложении появится раздел "Привязанные устройства", где пользователь сможет подключить одновременно до четырех гаджетов. После этого мессенджер будет доступен без подключения через смартфон.На привязанных устройствах появится возможность синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определенные чаты.
https://ria.ru/20200909/whatsapp-1576963377.html
2
РИА Новости
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whatsapp inc., технологии

В WhatsApp появится новая функция

12:38 21.09.2020 (обновлено: 13:15 21.09.2020)
9747
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. WhatsApp запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи. Об этом сообщает WABetaInfo.
Отмечается, что разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование.
По данным портала, после запуска функции в приложении появится раздел "Привязанные устройства", где пользователь сможет подключить одновременно до четырех гаджетов. После этого мессенджер будет доступен без подключения через смартфон.
На привязанных устройствах появится возможность синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определенные чаты.
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 01:52
В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
97761529
Обсудить2
WhatsApp Inc.Технологии
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