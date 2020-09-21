https://ria.ru/20200921/vooruzheniya-1577542644.html

Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях

Попытки США надавить на РФ в переговорах по контролю над вооружениями, ультиматумы о ДСНВ уменьшают шансы на заключение договоренностей, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:34

2020-09-21T12:34

2020-09-21T12:34

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

владимир путин

сша

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Попытки <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> надавить на РФ в переговорах по контролю над вооружениями, ультиматумы о <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a> уменьшают шансы на заключение договоренностей, заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>.Точных дат консультаций России и США по контролю над вооружениями на экспертном уровне пока нет, продолжил Сергей Рябков."Нет зафиксированных сроков этих консультаций по той причине, что обе стороны продолжают внутреннюю проработку. Мы обменялись нашими подходами, изложили их в предметном ключе, сейчас продолжается внутренний анализ того, что происходит", - сказал он журналистам.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

https://ria.ru/20200916/razoruzhenie-1577300367.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, владимир путин, сша, безопасность, политика