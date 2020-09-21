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Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Попытки США надавить на РФ в переговорах по контролю над вооружениями, ультиматумы о ДСНВ уменьшают шансы на заключение договоренностей, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:34
2020-09-21T12:34
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
владимир путин
сша
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Попытки <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> надавить на РФ в переговорах по контролю над вооружениями, ультиматумы о <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a> уменьшают шансы на заключение договоренностей, заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>.Точных дат консультаций России и США по контролю над вооружениями на экспертном уровне пока нет, продолжил Сергей Рябков."Нет зафиксированных сроков этих консультаций по той причине, что обе стороны продолжают внутреннюю проработку. Мы обменялись нашими подходами, изложили их в предметном ключе, сейчас продолжается внутренний анализ того, что происходит", - сказал он журналистам.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, владимир путин, сша, безопасность, политика

Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях

12:34 21.09.2020
4109
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Попытки США надавить на РФ в переговорах по контролю над вооружениями, ультиматумы о ДСНВ уменьшают шансы на заключение договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Попытки (спецпосланника президента США Маршалла) Биллингсли надавить, указывая, что цена продления ДСНВ для России возрастет, как он это сформулировал: после истечения нынешнего срока договор не будет продлен и так далее – это все ультимативные приемы, которые только уменьшают шансы на какую бы то ни было договоренность. Мы не можем в таком жанре разговаривать",- сказал Рябков журналистам в понедельник.

Точных дат консультаций России и США по контролю над вооружениями на экспертном уровне пока нет, продолжил Сергей Рябков.
"Нет зафиксированных сроков этих консультаций по той причине, что обе стороны продолжают внутреннюю проработку. Мы обменялись нашими подходами, изложили их в предметном ключе, сейчас продолжается внутренний анализ того, что происходит", - сказал он журналистам.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
Юрий Назаркин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 09:38
Условия США по продлению СНВ-3 нереалистичны, заявил эксперт
7160022
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВладимир ПутинСШАБезопасностьПолитика
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