Рябков обвинил США в искажении позиции России по вопросам о вооружениях
12:23 21.09.2020 (обновлено: 21:03 21.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не соглашалась с США в вопросе необходимости подключения Китая к переговорам по контролю над вооружениями, не предпринимала шагов, чтобы "подтянуть КНР", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не менее странно, что (спецпосланник президента США Маршалл) Биллингсли в своих комментариях подает так, будто Россия согласилась с США о необходимости подключения Китая к переговорам в этой сфере. Это просто преднамеренное искажение нашей позиции: мы придерживаемся того подхода, что вопрос о том, присоединяться или не присоединяться к любым переговорам, к любым соглашениям, относится к сфере суверенного выбора любой страны, включая Китай", - сказал Рябков журналистам в понедельник.
По его словам, "если Китай на каком-то этапе когда-нибудь примет такое решение, мы, разумеется, не будем возражать". "Но мы не предпринимали и не намерены предпринимать никаких шагов к тому, чтобы в кавычках подтянуть Китайскую Народную Республику к этим переговорам, о чем многократно говорилось американским коллегам. Соответственно, их утверждение о нашем согласии с их подходом абсолютно противоречит реальным фактам", - сказал Рябков.
Он отметил, что это не единственный пример того, как США искажают происходящее.
"Несколько удивило, что коллега Биллингсли в своих комментариях подает дело так, будто элементы российской позиции в данной связи ему не понятны. В частности, по проблематике ПРО мы неоднократно излагали американцам наши подходы. Но ПРО - это только один из элементов общего разрушительного курса США в сфере стратегической стабильности. Есть множество других аспектов, на которые мы обращали внимание американских коллег", - сказал Рябков.
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