https://ria.ru/20200921/vooruzheniya-1577541566.html

Рябков обвинил США в искажении позиции России по вопросам о вооружениях

Россия не соглашалась с США в вопросе необходимости подключения Китая к переговорам по контролю над вооружениями, не предпринимала шагов, чтобы "подтянуть КНР", РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:23

2020-09-21T12:23

2020-09-21T21:03

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

китай

сша

безопасность

политика

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Россия не соглашалась с <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в вопросе необходимости подключения Китая к переговорам по контролю над вооружениями, не предпринимала шагов, чтобы "подтянуть<a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank"> КНР</a>", заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>.По его словам, "если Китай на каком-то этапе когда-нибудь примет такое решение, мы, разумеется, не будем возражать". "Но мы не предпринимали и не намерены предпринимать никаких шагов к тому, чтобы в кавычках подтянуть Китайскую Народную Республику к этим переговорам, о чем многократно говорилось американским коллегам. Соответственно, их утверждение о нашем согласии с их подходом абсолютно противоречит реальным фактам", - сказал Рябков.Он отметил, что это не единственный пример того, как США искажают происходящее."Несколько удивило, что коллега <a href="https://ria.ru/person_marshall-billingsli" target="_blank">Биллингсли</a> в своих комментариях подает дело так, будто элементы российской позиции в данной связи ему не понятны. В частности, по проблематике ПРО мы неоднократно излагали американцам наши подходы. Но ПРО - это только один из элементов общего разрушительного курса США в сфере стратегической стабильности. Есть множество других аспектов, на которые мы обращали внимание американских коллег", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20200818/1575946274.html

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россия

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, китай, сша, безопасность, политика