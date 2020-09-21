Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/vooruzheniya-1577541566.html
Рябков обвинил США в искажении позиции России по вопросам о вооружениях
Россия не соглашалась с США в вопросе необходимости подключения Китая к переговорам по контролю над вооружениями, не предпринимала шагов, чтобы "подтянуть КНР", РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:23
2020-09-21T21:03
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
китай
сша
безопасность
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156363/62/1563636223_0:40:2374:1375_1400x0_80_0_0_fdaa9f42fac5bad921c124e1209e3101.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Россия не соглашалась с <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в вопросе необходимости подключения Китая к переговорам по контролю над вооружениями, не предпринимала шагов, чтобы "подтянуть<a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank"> КНР</a>", заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov" target="_blank">Сергей Рябков</a>.По его словам, "если Китай на каком-то этапе когда-нибудь примет такое решение, мы, разумеется, не будем возражать". "Но мы не предпринимали и не намерены предпринимать никаких шагов к тому, чтобы в кавычках подтянуть Китайскую Народную Республику к этим переговорам, о чем многократно говорилось американским коллегам. Соответственно, их утверждение о нашем согласии с их подходом абсолютно противоречит реальным фактам", - сказал Рябков.Он отметил, что это не единственный пример того, как США искажают происходящее."Несколько удивило, что коллега <a href="https://ria.ru/person_marshall-billingsli" target="_blank">Биллингсли</a> в своих комментариях подает дело так, будто элементы российской позиции в данной связи ему не понятны. В частности, по проблематике ПРО мы неоднократно излагали американцам наши подходы. Но ПРО - это только один из элементов общего разрушительного курса США в сфере стратегической стабильности. Есть множество других аспектов, на которые мы обращали внимание американских коллег", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20200818/1575946274.html
1
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156363/62/1563636223_104:0:2243:1604_1400x0_80_0_0_06fb68fbdc03afdd020a175b094192e6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, китай, сша, безопасность, политика

Рябков обвинил США в искажении позиции России по вопросам о вооружениях

12:23 21.09.2020 (обновлено: 21:03 21.09.2020)
808
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не соглашалась с США в вопросе необходимости подключения Китая к переговорам по контролю над вооружениями, не предпринимала шагов, чтобы "подтянуть КНР", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не менее странно, что (спецпосланник президента США Маршалл) Биллингсли в своих комментариях подает так, будто Россия согласилась с США о необходимости подключения Китая к переговорам в этой сфере. Это просто преднамеренное искажение нашей позиции: мы придерживаемся того подхода, что вопрос о том, присоединяться или не присоединяться к любым переговорам, к любым соглашениям, относится к сфере суверенного выбора любой страны, включая Китай", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

По его словам, "если Китай на каком-то этапе когда-нибудь примет такое решение, мы, разумеется, не будем возражать". "Но мы не предпринимали и не намерены предпринимать никаких шагов к тому, чтобы в кавычках подтянуть Китайскую Народную Республику к этим переговорам, о чем многократно говорилось американским коллегам. Соответственно, их утверждение о нашем согласии с их подходом абсолютно противоречит реальным фактам", - сказал Рябков.
Он отметил, что это не единственный пример того, как США искажают происходящее.
"Несколько удивило, что коллега Биллингсли в своих комментариях подает дело так, будто элементы российской позиции в данной связи ему не понятны. В частности, по проблематике ПРО мы неоднократно излагали американцам наши подходы. Но ПРО - это только один из элементов общего разрушительного курса США в сфере стратегической стабильности. Есть множество других аспектов, на которые мы обращали внимание американских коллег", - сказал Рябков.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 16:30
США назвали условия продления СНВ-3
4410001
Обсудить1
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковКитайСШАБезопасностьПолитика
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
МИД заявил, что Россия не примет условий США по продлению договора по СНВ
Президент России Владимир Путин
Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации
Василий Голубев во время церемонии инаугурации в Ростовском музыкальном театре
Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян
Экипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса Танковый биатлон в Подмосковье
National Interest оценил шансы России и США в сухопутной войне
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Федоров покинет пост первого вице-спикера Совфеда, сообщил источник
Александр Никитин
Александр Никитин вступил в должность губернатора Тамбовской области
Атмосфера Земли
ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Василий Небензя
Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят, заявил Небензя
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным
Вид города Триполи, Ливия
Небензя назвал сообщения о "российских наемниках" в Ливии заказом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Лавров выступил от лица ОДКБ на сессии Генассамблеи ООН
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Лента новостейМолния