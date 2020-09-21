https://ria.ru/20200921/vmeshatelstvo-1577569470.html

Глава МИД Ирана назвал обвинения США во вмешательстве в выборы "чушью"

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "чушью" обвинения Вашингтона в том, что Иран якобы пытается повлиять на выборы в США. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:47

2020-09-21T18:47

2020-09-21T18:53

россия

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

мид ирана

джо байден

китай

вашингтон (город)

иран

сша

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Ирана <a href="https://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif" target="_blank">Мохаммад Джавад Зариф</a> назвал "чушью" обвинения Вашингтона в том, что Иран якобы пытается повлиять на выборы в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>.Ранее разведка США заявила, что в выборы в США в 2020 году вмешиваются Россия, <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> и Иран. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.Мохаммад Джавад Зариф добавил, что <a href="https://ria.ru/location_Tehran" target="_blank">Тегерану</a> не важно, кто победит на выборах президента США, речь о поведении государства в целом."Не волнует совсем", - сказал Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям" и отвечая на вопрос, важно ли ему, кто победит в президентской гонке США – Дональд Трамп или Джо Байден.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний глава государства <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200911/rossiya-1577090184.html

россия

китай

вашингтон (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, джо байден, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире