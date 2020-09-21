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Глава МИД Ирана назвал обвинения США во вмешательстве в выборы "чушью"
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "чушью" обвинения Вашингтона в том, что Иран якобы пытается повлиять на выборы в США. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:47
2020-09-21T18:53
россия
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
мид ирана
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китай
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иран
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Ирана <a href="https://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif" target="_blank">Мохаммад Джавад Зариф</a> назвал "чушью" обвинения Вашингтона в том, что Иран якобы пытается повлиять на выборы в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>.Ранее разведка США заявила, что в выборы в США в 2020 году вмешиваются Россия, <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> и Иран. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.Мохаммад Джавад Зариф добавил, что <a href="https://ria.ru/location_Tehran" target="_blank">Тегерану</a> не важно, кто победит на выборах президента США, речь о поведении государства в целом."Не волнует совсем", - сказал Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям" и отвечая на вопрос, важно ли ему, кто победит в президентской гонке США – Дональд Трамп или Джо Байден.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний глава государства <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.
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россия, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, джо байден, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире

Глава МИД Ирана назвал обвинения США во вмешательстве в выборы "чушью"

18:47 21.09.2020 (обновлено: 18:53 21.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "чушью" обвинения Вашингтона в том, что Иран якобы пытается повлиять на выборы в США.

"Это чушь, нонсенс" - заявил Зариф, выступая на онлайн-сессии комитета по международным отношениям, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать обвинения американского руководства, что Тегеран якобы пытался повлиять на избирательную кампанию в США.

Ранее разведка США заявила, что в выборы в США в 2020 году вмешиваются Россия, Китай и Иран. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
Мохаммад Джавад Зариф добавил, что Тегерану не важно, кто победит на выборах президента США, речь о поведении государства в целом.
"Не волнует совсем", - сказал Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям" и отвечая на вопрос, важно ли ему, кто победит в президентской гонке США – Дональд Трамп или Джо Байден.

"Для нас неважно, кто станет новым хозяином Белого дома ... Для нас важно поведение в целом американских властей", - отметил Зариф.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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РоссияМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаДжо БайденКитайВашингтон (город)ИранСШАВ мире
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