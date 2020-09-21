Глава МИД Ирана назвал обвинения США во вмешательстве в выборы "чушью"
18:47 21.09.2020 (обновлено: 18:53 21.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "чушью" обвинения Вашингтона в том, что Иран якобы пытается повлиять на выборы в США.
"Это чушь, нонсенс" - заявил Зариф, выступая на онлайн-сессии комитета по международным отношениям, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать обвинения американского руководства, что Тегеран якобы пытался повлиять на избирательную кампанию в США.
Ранее разведка США заявила, что в выборы в США в 2020 году вмешиваются Россия, Китай и Иран. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
Мохаммад Джавад Зариф добавил, что Тегерану не важно, кто победит на выборах президента США, речь о поведении государства в целом.
"Не волнует совсем", - сказал Зариф, выступая на дискуссионной площадке "Комитет по международным отношениям" и отвечая на вопрос, важно ли ему, кто победит в президентской гонке США – Дональд Трамп или Джо Байден.
"Для нас неважно, кто станет новым хозяином Белого дома ... Для нас важно поведение в целом американских властей", - отметил Зариф.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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