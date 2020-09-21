Агроном рассказал о коварстве винограда
02:00 21.09.2020 (обновлено: 09:51 21.09.2020)
10148
Виноград. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Виноград – это не только вкусно, но и полезно. Однако с этими сочными ягодами не все так просто, даже мыть их нужно особым образом, чтобы не нанести вред здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
Виноградом не стоит злоупотреблять. Дело в том, что все столовые сорта винограда содержат большое количество сахара, причем в основном в виде глюкозы и фруктозы, которые очень быстро усваиваются, рассказал Владимир Викулов.
"Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму. Количество сахара зависит от сортов и традиций выращивания. В условиях Узбекистана виноград накапливает безумное количество сахара, 20% и больше, особенно изюмные сорта. Столовые, светло окрашенные сорта, выращенные в условиях юга Европы, содержат значительно меньше сахара", – объяснил в беседе с радио Sputnik Владимир Викулов.
Также нужно помнить, что виноградники регулярно обрабатывают различными химикатами, чтобы защитить растения от вредителей. В большинстве районов возделывания это препараты меди, серы, фунгициды. Они неизбежно попадают на ягоды. Поэтому мыть их нужно особым образом, рассказал агроном Владимир Викулов.
19 сентября, 07:14Мясников назвал улучшающие сон продукты
"На винограде легко можно заметить применение химикатов, особенно препаратов меди – голубоватые застывшие капли. Это смывается, но далеко не все и не полностью. Виноград – это не яблоко, не банан, не цитрусовые, которые можно почистить вы почистили, и львиная доля химикатов осталась на поверхности кожуры. Виноград мы едим целиком, поэтому необходимо тщательно промывать его. Вплоть до того, что есть рекомендация промывать в слабом растворе уксуса неоднократно", – сказал Владимир Викулов.
Агроном рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе винограда.
"Смотрите на происхождение, дату, внешний вид и сезон. Если, условно, написано, что виноград из Марокко, а там сейчас весна, то, скорее всего, либо он прошел длительную стадию хранения, либо он совершенно не из Марокко. Основной сезон винограда начнется чуть позже – сентябрь, октябрь, ноябрь виноград созревает. Множество сортов пригодно для длительного хранения", – рассказал радио Sputnik Владимир Викулов.
18 сентября, 10:05Назван продукт для укрепления нервной системы