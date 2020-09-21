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Агроном рассказал о коварстве винограда
Виноград – это не только вкусно, но и полезно. Однако с этими сочными ягодами не все так просто, даже мыть их нужно особым образом, чтобы не нанести вред... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T02:00
2020-09-21T09:51
владимир викулов
россия
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Виноград – это не только вкусно, но и полезно. Однако с этими сочными ягодами не все так просто, даже мыть их нужно особым образом, чтобы не нанести вред здоровью, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200921/vinograd-1577453004.html" target="_blank">радио Sputnik</a> агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Виноградом не стоит злоупотреблять. Дело в том, что все столовые сорта винограда содержат большое количество сахара, причем в основном в виде глюкозы и фруктозы, которые очень быстро усваиваются, рассказал Владимир Викулов.Также нужно помнить, что виноградники регулярно обрабатывают различными химикатами, чтобы защитить растения от вредителей. В большинстве районов возделывания это препараты меди, серы, фунгициды. Они неизбежно попадают на ягоды. Поэтому мыть их нужно особым образом, рассказал агроном Владимир Викулов.Агроном рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе винограда.
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владимир викулов, россия, здоровье, общество

Агроном рассказал о коварстве винограда

02:00 21.09.2020 (обновлено: 09:51 21.09.2020)
10148
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкВиноград
Виноград - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Виноград – это не только вкусно, но и полезно. Однако с этими сочными ягодами не все так просто, даже мыть их нужно особым образом, чтобы не нанести вред здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
Виноградом не стоит злоупотреблять. Дело в том, что все столовые сорта винограда содержат большое количество сахара, причем в основном в виде глюкозы и фруктозы, которые очень быстро усваиваются, рассказал Владимир Викулов.
"Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму. Количество сахара зависит от сортов и традиций выращивания. В условиях Узбекистана виноград накапливает безумное количество сахара, 20% и больше, особенно изюмные сорта. Столовые, светло окрашенные сорта, выращенные в условиях юга Европы, содержат значительно меньше сахара", – объяснил в беседе с радио Sputnik Владимир Викулов.
Также нужно помнить, что виноградники регулярно обрабатывают различными химикатами, чтобы защитить растения от вредителей. В большинстве районов возделывания это препараты меди, серы, фунгициды. Они неизбежно попадают на ягоды. Поэтому мыть их нужно особым образом, рассказал агроном Владимир Викулов.
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"На винограде легко можно заметить применение химикатов, особенно препаратов меди – голубоватые застывшие капли. Это смывается, но далеко не все и не полностью. Виноград – это не яблоко, не банан, не цитрусовые, которые можно почистить вы почистили, и львиная доля химикатов осталась на поверхности кожуры. Виноград мы едим целиком, поэтому необходимо тщательно промывать его. Вплоть до того, что есть рекомендация промывать в слабом растворе уксуса неоднократно", – сказал Владимир Викулов.
Агроном рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе винограда.
"Смотрите на происхождение, дату, внешний вид и сезон. Если, условно, написано, что виноград из Марокко, а там сейчас весна, то, скорее всего, либо он прошел длительную стадию хранения, либо он совершенно не из Марокко. Основной сезон винограда начнется чуть позже – сентябрь, октябрь, ноябрь виноград созревает. Множество сортов пригодно для длительного хранения", – рассказал радио Sputnik Владимир Викулов.
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