https://ria.ru/20200921/vinograd-1577496951.html

Агроном рассказал о коварстве винограда

Виноград – это не только вкусно, но и полезно. Однако с этими сочными ягодами не все так просто, даже мыть их нужно особым образом, чтобы не нанести вред... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T02:00

2020-09-21T02:00

2020-09-21T09:51

владимир викулов

россия

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Виноград – это не только вкусно, но и полезно. Однако с этими сочными ягодами не все так просто, даже мыть их нужно особым образом, чтобы не нанести вред здоровью, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200921/vinograd-1577453004.html" target="_blank">радио Sputnik</a> агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Виноградом не стоит злоупотреблять. Дело в том, что все столовые сорта винограда содержат большое количество сахара, причем в основном в виде глюкозы и фруктозы, которые очень быстро усваиваются, рассказал Владимир Викулов.Также нужно помнить, что виноградники регулярно обрабатывают различными химикатами, чтобы защитить растения от вредителей. В большинстве районов возделывания это препараты меди, серы, фунгициды. Они неизбежно попадают на ягоды. Поэтому мыть их нужно особым образом, рассказал агроном Владимир Викулов.Агроном рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе винограда.

https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html

https://ria.ru/20200918/banany-1577424995.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир викулов, россия, здоровье, общество