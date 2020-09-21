В Минздраве рассказали, кому нужна приоритетная вакцинация от COVID-19
16:09 21.09.2020 (обновлено: 20:34 21.09.2020)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужна приоритетная вакцинация против коронавирусной инфекции, кроме того, им важно ставить прививки против гриппа и пневмококковой инфекции, заявил в интервью порталу стопкоронавирус.рф генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.
"Я думаю, что да, безусловно. Это касается вакцинации не только против коронавирусной инфекции, но и против гриппа и пневмококковой инфекции", - сказал Бойцов, отвечая на вопрос, нужна ли людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями приоритетная вакцинация против COVID-19.
Он уточнил, что пока еще ученые не накопили опыта эффективности прививки против коронавирусной инфекции, но если учитывать знания о других вакцинах и инфекциях, то, безусловно, вакцинация необходима.
По словам Бойцова, уже есть данные, говорящие о тяжести коронавируса у тех, кто страдает гипертонией. "В значительной степени это связано с тем, что гипертония бывает у многих. Сорок процентов взрослого населения имеют гипертонию. В значительной степени это является следствием возраста - чем старше человек, тем больше вероятность возникновения гипертонии. Лица в возрасте около 80 лет с вероятностью 90% имеют гипертонию. Естественно, здесь возникают ассоциации - чем старше человек, тем тяжелее протекает коронавирусная инфекция, тем более если у него есть гипертония", - пояснил Бойцов.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.