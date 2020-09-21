https://ria.ru/20200921/vaktsinatsiya-1577557366.html

В Минздраве рассказали, кому нужна приоритетная вакцинация от COVID-19

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужна приоритетная вакцинация против коронавирусной инфекции, кроме того, им важно ставить прививки против гриппа РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:09

2020-09-21T16:09

2020-09-21T20:34

распространение нового коронавируса

сергей бойцов

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужна приоритетная вакцинация против коронавирусной инфекции, кроме того, им важно ставить прививки против гриппа и пневмококковой инфекции, заявил в интервью порталу <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a> генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Bojjcov" target="_blank">Сергей Бойцов</a>.Он уточнил, что пока еще ученые не накопили опыта эффективности прививки против коронавирусной инфекции, но если учитывать знания о других вакцинах и инфекциях, то, безусловно, вакцинация необходима.По словам Бойцова, уже есть данные, говорящие о тяжести коронавируса у тех, кто страдает гипертонией. "В значительной степени это связано с тем, что гипертония бывает у многих. Сорок процентов взрослого населения имеют гипертонию. В значительной степени это является следствием возраста - чем старше человек, тем больше вероятность возникновения гипертонии. Лица в возрасте около 80 лет с вероятностью 90% имеют гипертонию. Естественно, здесь возникают ассоциации - чем старше человек, тем тяжелее протекает коронавирусная инфекция, тем более если у него есть гипертония", - пояснил Бойцов.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577552535.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бойцов, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество