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https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577572365.html
ВОЗ назвала критерии эффективной вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения будет считать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 эффективной, если она будет работать в 50% случаев в течение... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:53
2020-09-21T19:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 21 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения будет считать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 эффективной, если она будет работать в 50% случаев в течение нескольких месяцев, заявила на брифинге в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.По ее словам, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> также установил минимальный порог эффективности вакцины в 30%. Препараты с таким уровнем эффективности не будут иметь положительного влияния на общественное здравоохранение.Также будет учитываться безопасность вакцины, которая будет оцениваться наблюдениями за последствиями от приема препарата в течение нескольких месяцев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ назвала критерии эффективной вакцины от COVID-19

19:53 21.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 21 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения будет считать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 эффективной, если она будет работать в 50% случаев в течение нескольких месяцев, заявила на брифинге в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
"В своей основе (рекомендации – ред.) описывают вакцину, у которой в идеале 70% эффективность и выше. Но, конечно, 50% будет ожидаемо, чтобы мы классифицировали вакцину как эффективную", - сказала она.
По ее словам, ВОЗ также установил минимальный порог эффективности вакцины в 30%. Препараты с таким уровнем эффективности не будут иметь положительного влияния на общественное здравоохранение.
Также будет учитываться безопасность вакцины, которая будет оцениваться наблюдениями за последствиями от приема препарата в течение нескольких месяцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
6112013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
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