https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577572365.html

ВОЗ назвала критерии эффективной вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения будет считать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 эффективной, если она будет работать в 50% случаев в течение... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:53

2020-09-21T19:53

2020-09-21T19:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 21 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения будет считать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 эффективной, если она будет работать в 50% случаев в течение нескольких месяцев, заявила на брифинге в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.По ее словам, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> также установил минимальный порог эффективности вакцины в 30%. Препараты с таким уровнем эффективности не будут иметь положительного влияния на общественное здравоохранение.Также будет учитываться безопасность вакцины, которая будет оцениваться наблюдениями за последствиями от приема препарата в течение нескольких месяцев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире