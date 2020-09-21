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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577566299.html
Новосибирская область получила первую партию вакцины от коронавируса
Первая партия отечественного препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в Новосибирскую область, сообщил в РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:04
2020-09-21T18:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Первая партия отечественного препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирскую область</a>, сообщил в понедельник облминздрав."Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей", - говорится в сообщении.В региональном минздраве пояснили, что сейчас отрабатывается логистика доставки вакцины в медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки."Вакцинация против коронавируса будет добровольная", - отмечается в сообщении.Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">"Вектор"</a> Роспотребнадзора, проходит испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577555432.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирская область, общество

Новосибирская область получила первую партию вакцины от коронавируса

18:04 21.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. Первая партия отечественного препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в Новосибирскую область, сообщил в понедельник облминздрав.
"Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей", - говорится в сообщении.
В региональном минздраве пояснили, что сейчас отрабатывается логистика доставки вакцины в медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки.
"Вакцинация против коронавируса будет добровольная", - отмечается в сообщении.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 15:46Распространение нового коронавируса
Посол Шри-Ланки хочет привиться российской вакциной от COVID-19
Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели. Предполагается, что это поможет выработать у вакцинированного человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новосибирская областьОбщество
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