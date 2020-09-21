Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577563424.html
Абхазия запросила у России 20 тысяч доз вакцины от коронавируса
Абхазия запросила у России двадцать тысяч доз вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:31
2020-09-21T17:31
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
<strong>СУХУМ, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Abkhazija" target="_blank">Абхазия</a> запросила у России двадцать тысяч доз вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" от коронавируса, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.По словам Цахнакии, вакцинация будет проводиться бесплатно и по желанию.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 939, выздоровевших - 255. Семеро скончались.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577546309.html
россия
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29ba5758fd2973664ee7db90375f81d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), абхазия, общество

Абхазия запросила у России 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

17:31 21.09.2020
406
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
СУХУМ, 21 сен - РИА Новости. Абхазия запросила у России двадцать тысяч доз вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.

"Мы запросили у российской стороны 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. Эти прививки будут предназначены для декретированной категории населения, то есть для врачей, госслужащих, педагогов, милиционеров и так далее", - сказал он.

По словам Цахнакии, вакцинация будет проводиться бесплатно и по желанию.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 939, выздоровевших - 255. Семеро скончались.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 13:22Распространение нового коронавируса
ВОЗ ценит усилия России по созданию вакцины "Спутник V"
1811011
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)АбхазияОбщество
Рекомендуем
Здание МИД России
Политика максимального давления на Иран себя исчерпала, заявили в МИД
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Суд оставил Марию Колесникову под арестом
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft собирается купить разработчика игр DOOM и Fallout
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Эксперт оценил вероятность согласования Евросоюзом санкций против Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Главы МИД ЕС не признали Лукашенко лидером Белоруссии
Главная улица Старого Дели
В Индии туристического гида изнасиловали в пятизвездочном отеле
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Евросоюз не будет отзывать посла из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В ЕС не определились с персональными санкциями против Лукашенко
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме
Место ДТП в Брянске
Умер пострадавший в ДТП с участием сына брянского вице-губернатора
Князь Владимир. Портрет из Царского титулярника XVII века
В Минздраве рассказали, от чего умерли князь Владимир и Ярослав Мудрый
Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов: водитель о ДТП на Остоженке
Участники ДТП на Остоженке рассказали об аварии
Шоколад
Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
Лента новостейМолния