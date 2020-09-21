https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577563424.html
Абхазия запросила у России 20 тысяч доз вакцины от коронавируса
Абхазия запросила у России двадцать тысяч доз вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T17:31
2020-09-21T17:31
2020-09-21T17:31
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
абхазия
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<strong>СУХУМ, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Abkhazija" target="_blank">Абхазия</a> запросила у России двадцать тысяч доз вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" от коронавируса, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.По словам Цахнакии, вакцинация будет проводиться бесплатно и по желанию.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 939, выздоровевших - 255. Семеро скончались.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577546309.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), абхазия, общество