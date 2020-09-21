https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577558818.html

Посол Шри-Ланки оценил важность российской вакцины "Спутник V"

Использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к профилактике коронавируса в России и во всем мире, считает посол Шри-Ланки в... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:28

2020-09-21T16:28

2020-09-21T16:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

москва

шри-ланка

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к профилактике <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в России и во всем мире, считает посол <a href="http://ria.ru/location_Sri_Lanka/" target="_blank" data-auto="true">Шри-Ланки</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Михалгаланде Дураге Ламаванса."Я твердо верю, что использование вакцины приведет к возможности профилактики COVID-19 в России и во всем мире", - сказал РИА Новости посол."От имени правительства Шри-Ланки я поздравляю <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a> и, в частности, Центр Гамалеи с замечательным достижением в разработке вакцины "Спутник V". Общая технология, необходимая для производства вакцины против COVID-19, была доступна российским ведомствам уже в начале пандемии. Проведенные до сих пор испытания показали весьма многообещающие результаты", - добавил собеседник агентства.Он также отметил, что Шри-Ланка - страна, выступающая за вакцинацию, где иммунизация населения является обязательной."За последние два десятилетия Национальная программа иммунизации страны продолжает демонстрировать значительный прогресс, особенно в том, что касается достижения высокого уровня охвата иммунизацией и борьбы с болезнями. Мы понимаем, что иммунизация ребенка защищает не только его самого, но и других детей, повышая общий уровень иммунитета и сводя к минимуму распространение инфекции. Благодаря вакцинации Шри-Ланке удалось полностью ликвидировать полиомиелит", - отметил посол, добавив, что в Шри-Ланке были бы рады сообщению о возможности вакцинации против COVID-19.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577546309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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