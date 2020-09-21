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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577558818.html
Посол Шри-Ланки оценил важность российской вакцины "Спутник V"
Использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к профилактике коронавируса в России и во всем мире, считает посол Шри-Ланки в... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:28
2020-09-21T16:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
шри-ланка
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к профилактике <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в России и во всем мире, считает посол <a href="http://ria.ru/location_Sri_Lanka/" target="_blank" data-auto="true">Шри-Ланки</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Михалгаланде Дураге Ламаванса."Я твердо верю, что использование вакцины приведет к возможности профилактики COVID-19 в России и во всем мире", - сказал РИА Новости посол."От имени правительства Шри-Ланки я поздравляю <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a> и, в частности, Центр Гамалеи с замечательным достижением в разработке вакцины "Спутник V". Общая технология, необходимая для производства вакцины против COVID-19, была доступна российским ведомствам уже в начале пандемии. Проведенные до сих пор испытания показали весьма многообещающие результаты", - добавил собеседник агентства.Он также отметил, что Шри-Ланка - страна, выступающая за вакцинацию, где иммунизация населения является обязательной."За последние два десятилетия Национальная программа иммунизации страны продолжает демонстрировать значительный прогресс, особенно в том, что касается достижения высокого уровня охвата иммунизацией и борьбы с болезнями. Мы понимаем, что иммунизация ребенка защищает не только его самого, но и других детей, повышая общий уровень иммунитета и сводя к минимуму распространение инфекции. Благодаря вакцинации Шри-Ланке удалось полностью ликвидировать полиомиелит", - отметил посол, добавив, что в Шри-Ланке были бы рады сообщению о возможности вакцинации против COVID-19.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, шри-ланка, общество

Посол Шри-Ланки оценил важность российской вакцины "Спутник V"

16:28 21.09.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Использование российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к профилактике коронавируса в России и во всем мире, считает посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса.
"Я твердо верю, что использование вакцины приведет к возможности профилактики COVID-19 в России и во всем мире", - сказал РИА Новости посол.
"От имени правительства Шри-Ланки я поздравляю Российскую Федерацию и, в частности, Центр Гамалеи с замечательным достижением в разработке вакцины "Спутник V". Общая технология, необходимая для производства вакцины против COVID-19, была доступна российским ведомствам уже в начале пандемии. Проведенные до сих пор испытания показали весьма многообещающие результаты", - добавил собеседник агентства.
Он также отметил, что Шри-Ланка - страна, выступающая за вакцинацию, где иммунизация населения является обязательной.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"За последние два десятилетия Национальная программа иммунизации страны продолжает демонстрировать значительный прогресс, особенно в том, что касается достижения высокого уровня охвата иммунизацией и борьбы с болезнями. Мы понимаем, что иммунизация ребенка защищает не только его самого, но и других детей, повышая общий уровень иммунитета и сводя к минимуму распространение инфекции. Благодаря вакцинации Шри-Ланке удалось полностью ликвидировать полиомиелит", - отметил посол, добавив, что в Шри-Ланке были бы рады сообщению о возможности вакцинации против COVID-19.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМоскваШри-ЛанкаОбщество
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