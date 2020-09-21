https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577552535.html

Глава европейского бюро ВОЗ уверен в успехе испытаний "Спутник V"

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность в том, что результаты испытаний российской... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:01

2020-09-21T15:01

2020-09-21T15:41

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

ханс клюге

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) <a href="http://ria.ru/person_khans-klyuge/" target="_blank" data-auto="true">Ханс Клюге</a> выразил уверенность в том, что результаты испытаний российской вакцины "Спутник V" будут положительными.Клюге также поблагодарил всех добровольцев, согласившихся принять участие в тестировании.Кроме того, он заверил, что ВОЗ внимательно изучит результаты исследований.В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.В ходе первых двух фаз испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения серийного выпуска препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577546309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество