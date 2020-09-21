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https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577552535.html
Глава европейского бюро ВОЗ уверен в успехе испытаний "Спутник V"
Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность в том, что результаты испытаний российской... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:01
2020-09-21T15:41
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
ханс клюге
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) <a href="http://ria.ru/person_khans-klyuge/" target="_blank" data-auto="true">Ханс Клюге</a> выразил уверенность в том, что результаты испытаний российской вакцины "Спутник V" будут положительными.Клюге также поблагодарил всех добровольцев, согласившихся принять участие в тестировании.Кроме того, он заверил, что ВОЗ внимательно изучит результаты исследований.В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.В ходе первых двух фаз испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения серийного выпуска препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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вакцина "спутник v", ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество

Глава европейского бюро ВОЗ уверен в успехе испытаний "Спутник V"

15:01 21.09.2020 (обновлено: 15:41 21.09.2020)
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© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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Производство вакцины от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность в том, что результаты испытаний российской вакцины "Спутник V" будут положительными.

"Поскольку работаю в России много лет, я знаю, что у России очень богатая история в разработке вакцины, ее производства, иммунизации", — сказал он по итогам встречи с руководством Роспотребнадзора.

Клюге также поблагодарил всех добровольцев, согласившихся принять участие в тестировании.
Кроме того, он заверил, что ВОЗ внимательно изучит результаты исследований.
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 13:22Распространение нового коронавируса
ВОЗ ценит усилия России по созданию вакцины "Спутник V"
В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В ходе первых двух фаз испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших.
Массовая вакцинация начнется по мере увеличения серийного выпуска препарата и накопления данных от пострегистрационнных исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
23171108
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Ханс КлюгеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
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