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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577551873.html
Узбекистан заинтересован в испытаниях вакцины от COVID-19 "Вектора"
Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор", сообщается на сайте... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:53
2020-09-21T15:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
узбекистан
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a> выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор", сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Роспотребнадзор в режиме видеоконференции провел встречу с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по вопросам борьбы с распространением нового коронавируса, включая разработку вакцины для профилактики COVID-19, уточняется в сообщении."Стороны обсудили текущую эпидемическую ситуацию в России и Узбекистане, условия снятия введенных ограничений, а также ход испытаний российской вакцины "ЭпиВакКорона", разрабатываемой ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В частности, узбекистанская сторона выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после ее регистрации", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), узбекистан, в мире

Узбекистан заинтересован в испытаниях вакцины от COVID-19 "Вектора"

14:53 21.09.2020 (обновлено: 15:02 21.09.2020)
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© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор", сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор в режиме видеоконференции провел встречу с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по вопросам борьбы с распространением нового коронавируса, включая разработку вакцины для профилактики COVID-19, уточняется в сообщении.
"Стороны обсудили текущую эпидемическую ситуацию в России и Узбекистане, условия снятия введенных ограничений, а также ход испытаний российской вакцины "ЭпиВакКорона", разрабатываемой ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В частности, узбекистанская сторона выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после ее регистрации", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1900120
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)УзбекистанВ мире
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