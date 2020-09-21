https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577551092.html

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Алтайский край

Первые 42 дозы вакцины от коронавируса поступили в Алтайский край, в течение нескольких недель ожидается еще 2 тысячи доз, прививки начинают ставить... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:45

2020-09-21T14:45

2020-09-21T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр попов

дмитрий попов

здоровье - общество

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Первые 42 дозы вакцины от коронавируса поступили в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайский край</a>, в течение нескольких недель ожидается еще 2 тысячи доз, прививки начинают ставить медикам-добровольцам, рассказал журналистам глава регионального минздрава <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Popov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Попов</a>."Первую партию в количестве 42 доз Алтайский край получил на прошлой неделе в четверг… такое количество ограниченное поступило для того, чтобы мы в регионе могли отработать логистические цепочки, понимать, каким образом организовать сам процесс вакцинации", - заявил Попов.Первым прививки поставят медикам-добровольцам. "К среде проведем централизованную вакцинацию", - отметил Попов, уточнив, что далее специалисты проследят за состоянием каждого привитого."Ожидаем, что в течение последующих трёх недель поступит ещё партия вакцины - чуть более 2 тысяч доз, которой также мы будем целевым образом вакцинировать определенный контингент", - заявил министр. Речь, по его словам, в первую очередь идет о медиках и педагогах.За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 73 инфицированных, выздоровели 64 пациента, смертельных случаев – 7. Всего в регионе за всё время инфицированных – 13 060, выписаны по выздоровлению 11 699 человек, скончался 431 пациент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр попов, дмитрий попов, здоровье - общество, алтайский край, общество