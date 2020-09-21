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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Алтайский край
Первые 42 дозы вакцины от коронавируса поступили в Алтайский край, в течение нескольких недель ожидается еще 2 тысячи доз, прививки начинают ставить... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:45
2020-09-21T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр попов
дмитрий попов
здоровье - общество
алтайский край
общество
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<strong>БАРНАУЛ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Первые 42 дозы вакцины от коронавируса поступили в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайский край</a>, в течение нескольких недель ожидается еще 2 тысячи доз, прививки начинают ставить медикам-добровольцам, рассказал журналистам глава регионального минздрава <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Popov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Попов</a>."Первую партию в количестве 42 доз Алтайский край получил на прошлой неделе в четверг… такое количество ограниченное поступило для того, чтобы мы в регионе могли отработать логистические цепочки, понимать, каким образом организовать сам процесс вакцинации", - заявил Попов.Первым прививки поставят медикам-добровольцам. "К среде проведем централизованную вакцинацию", - отметил Попов, уточнив, что далее специалисты проследят за состоянием каждого привитого."Ожидаем, что в течение последующих трёх недель поступит ещё партия вакцины - чуть более 2 тысяч доз, которой также мы будем целевым образом вакцинировать определенный контингент", - заявил министр. Речь, по его словам, в первую очередь идет о медиках и педагогах.За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 73 инфицированных, выздоровели 64 пациента, смертельных случаев – 7. Всего в регионе за всё время инфицированных – 13 060, выписаны по выздоровлению 11 699 человек, скончался 431 пациент.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр попов, дмитрий попов, здоровье - общество, алтайский край, общество

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Алтайский край

14:45 21.09.2020
388
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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БАРНАУЛ, 21 сен - РИА Новости. Первые 42 дозы вакцины от коронавируса поступили в Алтайский край, в течение нескольких недель ожидается еще 2 тысячи доз, прививки начинают ставить медикам-добровольцам, рассказал журналистам глава регионального минздрава Дмитрий Попов.
"Первую партию в количестве 42 доз Алтайский край получил на прошлой неделе в четверг… такое количество ограниченное поступило для того, чтобы мы в регионе могли отработать логистические цепочки, понимать, каким образом организовать сам процесс вакцинации", - заявил Попов.
Первым прививки поставят медикам-добровольцам. "К среде проведем централизованную вакцинацию", - отметил Попов, уточнив, что далее специалисты проследят за состоянием каждого привитого.
"Ожидаем, что в течение последующих трёх недель поступит ещё партия вакцины - чуть более 2 тысяч доз, которой также мы будем целевым образом вакцинировать определенный контингент", - заявил министр. Речь, по его словам, в первую очередь идет о медиках и педагогах.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 73 инфицированных, выздоровели 64 пациента, смертельных случаев – 7. Всего в регионе за всё время инфицированных – 13 060, выписаны по выздоровлению 11 699 человек, скончался 431 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ПоповДмитрий ПоповЗдоровье - ОбществоАлтайский крайОбщество
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