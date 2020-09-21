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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577546309.html
ВОЗ ценит усилия России по созданию вакцины "Спутник V"
Всемирная организация здравоохранения благодарна российской стороне за разработку вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил директор Европейского... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:22
2020-09-21T13:22
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения благодарна российской стороне за разработку вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил директор Европейского регионального бюро <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> <a href="http://ria.ru/person_khans-klyuge/" target="_blank" data-auto="true">Ханс Клюге</a>.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, воз, общество

ВОЗ ценит усилия России по созданию вакцины "Спутник V"

13:22 21.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения благодарна российской стороне за разработку вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Российская Федерация по разработке вакцины от COVID-19, а именно "Спутник V". Я еще раз хочу поблагодарить РФ за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины", - сказал он по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
31121001
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
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