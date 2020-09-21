https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577543463.html

Глава МИД Монголии поздравил Россию с разработкой вакцины против COVID-19

Глава МИД Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым поздравил Россию с разработкой первой в мире вакцины против РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:52

2020-09-21T12:52

2020-09-21T12:52

распространение нового коронавируса

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

сергей лавров

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

монголия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="https://ria.ru/location_Mongolia" target="_blank">Монголии</a> Нямцэрэнгийн Энхтайван на встрече с министром иностранных дел РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергеем Лавровым</a> поздравил Россию с разработкой первой в мире вакцины против коронавируса.Глава МИД Монголии 20-21 сентября находится с визитом в Москве."Я считаю, что мой визит, который проходит в условиях пандемии, внесёт новое дыхание в наши отношения, направит наши двусторонние отношения в новое русло", - сказал Энхтайван в начале переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.Он отметил, что со времени формирования нового правительства и нового парламента это первый зарубежный визит членов правительства Монголии.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Власти Монголии в середине сентября продлили режим повышенной готовности, введенный из-за распространения COVID-19, до 31 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577535851.html

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монголия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сергей лавров, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), монголия, в мире