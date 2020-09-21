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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577543463.html
Глава МИД Монголии поздравил Россию с разработкой вакцины против COVID-19
Глава МИД Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым поздравил Россию с разработкой первой в мире вакцины против РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:52
2020-09-21T12:52
распространение нового коронавируса
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
сергей лавров
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
монголия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="https://ria.ru/location_Mongolia" target="_blank">Монголии</a> Нямцэрэнгийн Энхтайван на встрече с министром иностранных дел РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергеем Лавровым</a> поздравил Россию с разработкой первой в мире вакцины против коронавируса.Глава МИД Монголии 20-21 сентября находится с визитом в Москве."Я считаю, что мой визит, который проходит в условиях пандемии, внесёт новое дыхание в наши отношения, направит наши двусторонние отношения в новое русло", - сказал Энхтайван в начале переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.Он отметил, что со времени формирования нового правительства и нового парламента это первый зарубежный визит членов правительства Монголии.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Власти Монголии в середине сентября продлили режим повышенной готовности, введенный из-за распространения COVID-19, до 31 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200921/koronavirus-1577535851.html
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россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сергей лавров, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), монголия, в мире

Глава МИД Монголии поздравил Россию с разработкой вакцины против COVID-19

12:52 21.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым поздравил Россию с разработкой первой в мире вакцины против коронавируса.
Глава МИД Монголии 20-21 сентября находится с визитом в Москве.
"Я считаю, что мой визит, который проходит в условиях пандемии, внесёт новое дыхание в наши отношения, направит наши двусторонние отношения в новое русло", - сказал Энхтайван в начале переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Он отметил, что со времени формирования нового правительства и нового парламента это первый зарубежный визит членов правительства Монголии.

"Это показывает, какое высокое значение мы придаём развитию монголо-российских отношений. Также я хотел бы поздравить от имени монгольского народа за те усилия, которые были проявлены правительством РФ, медиками и учеными, которые смогли разработать первую в мире вакцину от коронавируса", - сказал монгольский министр.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
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Власти Монголии в середине сентября продлили режим повышенной готовности, введенный из-за распространения COVID-19, до 31 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1710001
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Распространение нового коронавирусаРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МонголияВ мире
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