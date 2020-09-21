https://ria.ru/20200921/uvolneniya-1577574856.html

В МВД Белоруссии опровергли сообщения о "массовой утечке кадров"

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова назвала фейком информацию, что белорусские милиционеры после публикации их персональных данных в интернете... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T21:24

2020-09-21T21:24

2020-09-21T22:02

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. </strong>Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова назвала фейком информацию, что белорусские милиционеры после публикации их персональных данных в интернете обратились за помощью, по ее словам, никакой утечки кадров из ведомства нет, никакой конфиденциальной информации не было опубликовано."Растиражированная в интернете новость о том, что после опубликования списков с персональными данными сотрудников органов внутренних дел многие обратились за помощью и защитой в различные фонды - это фейк", - сказала Чемоданова в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.По ее словам в сети "в качестве актуального" был представлен список четырехлетней давности."Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет... Конфиденциальной информации сотрудников опубликовано не было, поэтому размещение вышеуказанных данных не могло возыметь некий негативный для ведомства эффект, как бы на это ни рассчитывали те, кто публикует подобную информацию", - добавила она.Чемоданова подчеркнула, что "никакого кадрового оттока в ведомстве не происходит", а подобные информационные вбросы, не основанные на реальных данных, "как раз таки укрепляют боевой дух сотрудников"."Тем более его нет в связи с публикацией неактуальных списков", - резюмировала она.В субботу один из оппозиционных Telegram-каналов, администрация которого находится за пределами <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, обнародовал личные данные целого ряда сотрудников правоохранительных органов. Как отмечал канал, сведения получены якобы благодаря "киберпартизанам". Между тем в МВД РИА Новости заявили, что ведомство располагает технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности виновных в утечке данных.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/brest-1577517665.html

https://ria.ru/20200921/belorussiya-1577574697.html

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, безопасность, в мире