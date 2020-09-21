https://ria.ru/20200921/utki-1577485441.html

В австралийском парке три утки прогнали тигровую змею из озера

В парке развлечений, расположенном в пригороде Перта, три утки прогнали змею из озера, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T00:41

2020-09-21T00:41

2020-09-21T00:41

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. </strong>В парке развлечений, расположенном в пригороде Перта, три утки прогнали змею из озера, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8741673/Three-ducks-escort-deadly-tiger-snake-shore-form-lake-Whiteman-Park-WA.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Фотограф дикой природы Тим Кемп увидел, как в озере к трем уткам подплывает ядовитая тигровая змея. Он предполагал, что рептилия атакует пернатых, но птицы объединились и прогнали хищника со своей территории на берег."Я никогда не видел подобного. Думаю, утки знали, что им ничего не угрожает. Ни у одной из них не было гнезд в том месте. Кроме того, для тигровой змеи эти птицы – слишком крупная добыча. Ей бы подошли лягушки, рыбы и пернатые поменьше", — рассказал Тим.Тигровые змеи могут достигать двух метров в длину. Их яд мгновенно убивает мелких животных, может быть смертельным и для человека.

https://ria.ru/20200917/tailand-1577324766.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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