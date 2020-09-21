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В австралийском парке три утки прогнали тигровую змею из озера
В парке развлечений, расположенном в пригороде Перта, три утки прогнали змею из озера, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T00:41
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туризм
утки
новости - туризм
австралия
перт
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. </strong>В парке развлечений, расположенном в пригороде Перта, три утки прогнали змею из озера, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8741673/Three-ducks-escort-deadly-tiger-snake-shore-form-lake-Whiteman-Park-WA.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Фотограф дикой природы Тим Кемп увидел, как в озере к трем уткам подплывает ядовитая тигровая змея. Он предполагал, что рептилия атакует пернатых, но птицы объединились и прогнали хищника со своей территории на берег."Я никогда не видел подобного. Думаю, утки знали, что им ничего не угрожает. Ни у одной из них не было гнезд в том месте. Кроме того, для тигровой змеи эти птицы – слишком крупная добыча. Ей бы подошли лягушки, рыбы и пернатые поменьше", — рассказал Тим.Тигровые змеи могут достигать двух метров в длину. Их яд мгновенно убивает мелких животных, может быть смертельным и для человека.
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австралия
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туризм, утки, новости - туризм, австралия, перт

В австралийском парке три утки прогнали тигровую змею из озера

00:41 21.09.2020
305
© РИА Новости / Алексей ДаничевХохлатая чернеть
Хохлатая чернеть - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В парке развлечений, расположенном в пригороде Перта, три утки прогнали змею из озера, сообщает Daily Mail.

A group of very unlikely friends! 😄

Опубликовано Daily Mail Australia Четверг, 17 сентября 2020 г.
Фотограф дикой природы Тим Кемп увидел, как в озере к трем уткам подплывает ядовитая тигровая змея. Он предполагал, что рептилия атакует пернатых, но птицы объединились и прогнали хищника со своей территории на берег.
"Я никогда не видел подобного. Думаю, утки знали, что им ничего не угрожает. Ни у одной из них не было гнезд в том месте. Кроме того, для тигровой змеи эти птицы – слишком крупная добыча. Ей бы подошли лягушки, рыбы и пернатые поменьше", — рассказал Тим.
Тигровые змеи могут достигать двух метров в длину. Их яд мгновенно убивает мелких животных, может быть смертельным и для человека.
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